بدء أعمال الجسات لإنشاء محطة الغاز الطبيعى بمدينة فايد

أعلن النائب سامي سليم، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية والكتلة البرلمانية، أنه تمت أولى خطوات إنشاء محطة غاز طبيعي بمدينة فايد السياحية بمحافظة الإسماعيلية لتزويد المنازل والقرى السياحية والمقار الخدمية.

وأشار النائب سامي سليم إلى نجاح الجهود بعد شهور من عقد الجلسات ومناقشة لطلبات الإحاطة لدى الجهات المختصة، بالإضافة إلى الزيارات لدى الشركة القابضة للغازات ووزارة البترول.

تركيب محطة الرفع قريبًا

وأشار النائب سامي سليم إلى أنه قد بدأت شركة تاون جاس في عمل جسات التربة صباح اليوم، وسيتم قريباً تركيب محطة الرفع بمكانها بعد انتهاء إجراءات تسلمها من الجمارك.

وشدد عضو مجلس النواب على المتابعة الدورية لجميع الإجراءات الجادة لإنجاز إقامة المحطة خطوة بخطوة لحين توصيل الغاز للمنازل وبدء تشغيل الخدمة.

محافظ الإسماعيلية: ندعم توصيل مشروعات الغاز الطبيعى للمواطنين

ويتابع اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، الموقف التنفيذي لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ومحطات تموين السيارات بمحافظة الإسماعيلية، ومناقشة احتياجات المحافظة من مشروعات توصيل الغاز الطبيعي.

وأكد شريف بشارة استعداداه ودعمه الكامل شركة تاون جاس في تنفيذ جميع الخطط المستهدفة إضافة لإصداره تعليمات فورية وعاجلة تتضمن تسهيل كل الإجراءات لصالح الشركة وتقديم كافة أشكال الدعم للبدء في توصيل الغاز الطبيعي لمنطقة فايد.

إدراج قرية أبوعاشور فى خطة توصيل الغاز

كما أعلن النائب سامي سليم أن قرية أبو عاشور تم إدراجها ضمن خطة توصيل الغاز الطبيعي للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ويلزم لتوصيلها مد شبكات ضغط بيني بطول حوالي (٧) كم، وجار التنسيق مع الجهات المختصة.

وفي قرية أبو حليفة تم إدراجها ضمن خطة توصيل الغاز الطبيعي للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ويلزم لتوصيلها مد شبكات ضغط بيني بطول حوالي (٧) كم وجار التنسيق مع الجهات المختصة.

وأكد سامي سليم أن هناك تواصلا مستمرا مع وزارة البترول والشركة المنفذة للمشروع، بخصوص ملف الغاز بالمناطق المحرومة.