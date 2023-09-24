رسالة طمأنة للمصريين.. أسامة كمال: "على قدر أهل العزم تأتي العزائم"

حرص الإعلامي أسامة كمال، على إرسال رسائل طمأنة للشعب المصري العظيم في الظروف الاقتصادية الصعبة.

وقال خلال تقديم برنامج "مساء دي إم سي"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إنه في غمار المحنة القاسية يولد شعاع ضوء ويكون هناك إحساس بالسكينة ينزل علي القلب فيفوض الانسان أمره لخالقه.

وأضاف: "فيرد الله سبحانه وتعالى طبقاً للقرآن الكريم سأستجيب لك مادام رضيت بقضائي وسأرفع عنك كربك حتى يتعجب أهل الأرض والسموات حتى ولو كان ضرباً من المستحيل وحتى يتعجب أصحاب الحيل".

وتابع: "عايز أبعت رسالة لمعظم الناس اللي بتمر بأزمات كبيرة ومحن عظمية، لأن الإنسان ممكن يكون في آخر الطريق مستني فرج ربنا، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم".