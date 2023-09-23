"ياما دقت على الراس طبول".. أسامة كمال يكشف سبب غيابه عن الشاشة فترة طويلة

كشف الإعلامي أسامة كمال عن سبب غيابه عن الشاشة خلال الفترة الماضية في أولى حلقاته ببرنامج “مساء دي إم سي”.

وقال خلال تقديم برنامج "مساء دي إم سي"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت: “أول حلقة معاكم بعد غياب 49 شهرا عن دي إم سي، أنا مواطن مصري لا أكثر أو أقل شغلتي أحط إيدي على مصادر الحقيقة”.

وأضاف: "4 سنوات بعيدًا عن الشاشة رحلة قضيتها في صمت وتأمل بس زي كل الناس سألت ليه الناس خايفة وقلقانة وبتفقد الأمل الكبوات كتير حقيقي والمشاكل كتير حقيقي، مش قادرين نستحمل لأ قادرين، هل فيه انفراجة جاية؟ مش هتفلسف ولكن بإيدينا حاجات كتير، المؤشرات العالمية سلبية ولكن لازم يبقى عندنا أمل".

وتابع: "من غير زعل تعالوا نبحث ونفهم ونقول للعايز يفهم إنه ممكن تتحل، ويا ما دقت على الرأس طبول، وفي ما حدث لبلدي نقدر نقول ليه الناس خايفة وقلقانة، والمشاكل بتزيد ومش قادرين نستحمل، بس في انفراجة جاية وفي إيدينا حاجات كتير، عايزين نفهم الدنيا ماشية إزاي جوه وبره، همنا الأساسي مصلحة الوطن وإزاي نتحرك بشكل جماعي".