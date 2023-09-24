الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تراخيص أكشاك.. حبس المتهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين في النزهة

المتهمة
المتهمة

قررت نيابة النزهة حبس المتهمة بالنصب والاحتيال على أصحاب الأكشاك وتحصيل مبالغ مالية منهم بزعم قدرتها على استخراج التراخيص اللازمة لهم بمنطقة النزهة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تردد إحدى السيدات على الأكشاك الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة وتقاضى مبالغ مالية من أحد أصحاب الأكشاك عقب إيهامه بقدرتها على إستخراج التراخيص اللازمة لهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وتبين أنها (محكوم عليها فى عدة قضايا بالحبس 8 سنوات – مقيمة بدائرة القسم) وبحوزتها هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى.

بمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نيابة النزهة النصب والاحتيال الأكشاك استخراج التراخيص حبس المتهمة

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