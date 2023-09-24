الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس سائق أتوبيس دهس 2 على دائري المرج

حبس
حبس

أمرت نيابة المرج بحبس سائق أتوبيس دهس شخصين ما أسفر عن وفاتهما أعلى الطريق الدائري اتجاه السلام أمام نزلة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وبعض المواطنين أعلى الطريق الدائري اتجاه السلام أمام نزلة المرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث.

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وبالفحص تبين دهس أتوبيس خاص لشخصين مما أسفر عن مصرعهما تم نقلهم لمستشفى السلام وتم سحب ورفع السيارة المتسببة في الحادثة بمعرفة سيارة ونش المرور.

دهس دائري المرج حبس سائق الطريق الدائري النجدة

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