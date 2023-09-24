نائبة: بيان مصر أمام الأمم المتحدة عبر عن آمال الأمة وآلامها

ثمنت ميرال جلال الهريدى، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي ألقاه سامح شكري وزير الخارجية، مشيرة إلى أنها عبرت عن آمال الأمتين العربية والإفريقية وآلامها، إضافة إلى التحديات الإقليمية والعالمية، التي أضحت تواجهها دول العالم بأسرها، وتقتضي ضرورة التكاتف بين الجميع.

قضية تغيير المناخ

وقالت ميرال، في بيان الأحد، إن الجهود التي قادتها مصر في قضية تغيير المناخ، باعتباره أحد التحديات الوجودية التى تواجه عالمنا المعاصر، كللت بالنجاح، لاسيما خلال استضافتها لمؤتمر المناخ فى شرم الشيخ، إذ تمكنت من حشد التوافق الدولى لتحقيق العدالة المناخية، والتوصل إلى قرارات متوازنة تؤسس على المبادئ والمسئوليات المتفق عليها فى الإتفاقية الإطارية واتفاق باريس، مؤكدة أهمية تطرق الخطاب لهذا الملف، لدعم اتخاذ مزيد من الخطوات الجادة من الدول الكبرى لتحمل مسئوليتها في التخفيف من حدة الآثار السلبية لتغيرات المناخ.

أضافت عضو مجلس النواب، أن البيان حرص على إبراز رؤية مصر، تجاه قضايا المنطقة العربية، مع التأكيد على أهمية الجهود الحثيثة التي تتخذها مصر لدعم إرساء السلام والاستقرار بها، فضلا عن الإعراب عن موقف مصر التاريخي والثابت حيال القضية الفلسطينية، والذي دائما ما تؤكد عليه مصر في كافة المحافل الدولية، والذ يعكس موقفها الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت عضو النواب على ضرورة العمل من أجل استقرار المنطقة العربية، وحل الأزمات في البلدان العربية، لتحسين الأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا، والمناطق التي عانت شعوبها من الصراعات وويلات الحروب، لافتة إلى أهمية تعزيز دور منظمة الأمم المتحدة، وأجهزتها فى إيجاد حلول لأزمات تلك البلدان لرفع المعاناة عن ملايين من البشر عانوا من التشرد ومعايشة أوضاع إنسانية صعبة.