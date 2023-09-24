الأحد 24 سبتمبر 2023
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سياسي

نائب: كلمة مصر فى الأمم المتحدة متسقة مع رؤية مواجهة التحديات الراهنة

حازم الجندي
حازم الجندي

ثمن حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد كلمة وزير الخارجية سامح شكري، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، خلال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنها عبرت عن حجم التحديات الملقاة على عاتق الدول التي تضررت من الحروب والصراعات، لا سيما الدول النامية التي أصبحت في حاجة إلى تقديم كل أشكال الدعم والمساندة من قبل المجتمع الدولي وإلقاء الضوء على مسئوليات وواجبات المؤسسات الدولية نحو ضرورة اتخاذ خطوات بناءة نحو إصلاح الهيكل المالي العالمي لمواجهة الأزمات الدولية التي باتت تأثيراتها تضر كثيرًا من الشعوب وأصبحت تعوق تحقيق سبل التنمية المستدامة.

الرؤية المصرية

وأكد الجندي، في بيان الأحد، أن البيان المصري أمام الأمم المتحدة كان متسقًا مع الرؤية المصرية تجاه قضايا المنطقة، لا سيما قضية سد النهضة والتنويه بعدم التزام إثيوبيا بقواعد ملء وتشغيل السد، وخرقها كل القواعد والقوانين الدولية، الأمر الذي يلقي بظلاله على دور الأمم المتحدة في توجيه العقوبات اللازمة لردع التجاوزات الأحادية لإثيوبيا في الملف.

ولفت إلى أن وزير الخارجية كان حريصًا على التطرق للقضية الفلسطينية، ومطالبته بضرورة التضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني، ويؤكد على استمرار الموقف المصري وثباته تجاه ما تقوم به سلطات الاحتلال من جرائم وانتهاكات للإنسانية على الأراضي العربية.

تغير المناخ

وأضاف عضو الشيوخ أن الدولة حريصة على إبراز جهودها في مجال تغير المناخ، وحشد التوافق الدولى لتحقيق العدالة المناخية والتوصل إلى قرارات متوازنة تسهم في وضع الحلول الفعالة وآليات العمل المشترك من أجل مواجهة الظواهر السلبية التي ترتبت على ظاهرة تغيّر المناخ.

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نائب: بيان مصر في الأمم المتحدة يؤكد ضرورة دعم الدول النامية في مواجهة الأزمات

المهندس حازم الجندي مجلس الشيوخ كلمة وزير الخارجية الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول النامية

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