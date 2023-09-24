الانتخابات الرئاسية: تدشين حملات بالإسكندرية لدعم السيسى لولاية جديدة

دشّن عدد من كبار عائلات الإسكندرية حملة "مواطن لدعم مصر.. كن مع الوطن"، من أجل دعم وترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات المقبلة.

وقال أحمد فتحي أحمد، منسق الحملة بمحافظة الإسكندرية، إن تدشين الحملة يضم الشباب والنساء وكافة الفئات داخل المجتمع السكندري، مشيرًا إلى أن دعوة الرئيس السيسي للترشح لـ فترة رئاسية جديدة مطلب جماعي لاستمرار مسيرة البناء.

أكد أسامة عبدالستار، نائب منسق الحملة بالمحافظة، رفع حالة التوعية وحث جموع المواطنين على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل المساهمة في التحول الديمقراطي الذي تشهده البلاد، وأيضًا الحفاظ على ما تم إنجازه من تحقيق للاستقرار وحفظ الأمن خلال الفترة الماضية.

وأعلنت حملة مواطن لدعم مصر، عن تدشين الحملة الانتخابية لدعم الرئيس السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة 2024، وهى الحملة الأولى التي قررت الانطلاق على مستوى محافظات الجمهورية وأيضًا لدى المصريين بالخارج بجميع دول العالم.

ودعا محمد فاروق، المنسق العام للحملة، جميع القيادات في الحملة بوضع أي انتماء لدى الأحزاب أو أي كيانات أخرى جانبًا، والعمل على قلب رجل واحد لتفادي المخاطر التي تحيط بالوطن ويعلمها الجميع.

وطالب المنسق العام لحملة مواطن جموع المواطنين بضرورة وحتمية الاصطفاف صفًا واحدًا لنكون جسدًا قويًا نحمي به الوطن من مخططات هدم الدولة المصرية.