تدشين حملة مواطن لدعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية

دشنت حملة مواطن لدعم مصر حملتها الانتخابية “مواطن لدعم مصر.. كن مع الوطن” لدعم الرئيس السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة 2024، وهى الحملة الأولى التي قررت الانطلاق على مستوى المحافظات وأيضًا لدى المصريين في الخارج بجميع دول العالم.

ودعا محمد فاروق، المنسق العام للحملة، جميع القيادات في الحملة بوضع أي انتماء لدى الأحزاب أو أي كيانات أخرى جانبًا، والعمل على قلب رجل واحد لتفادي المخاطر التي تحيط بالوطن ويعلمها الجميع.

وطالب المنسق العام لحملة مواطن جموع المواطنين بضرورة وحتمية الاصطفاف صفًا واحدًا لنكون جسدًا قويًا نحمي به الوطن من مخططات هدم الدولة المصرية.

وأعلن فاروق عن تدشين الحملة فى عدد من المحافظات لـ دعوة الرئيس السيسي، للترشح لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات المقبلة، ودعمه وتأييده لفترة رئاسية جديدة.

انطلاق الحملة فى المحافظات

وأكد رضا نسيم، منسق الحملة بمحافظة البحيرة، أن تدشين الحملة هو دعوة للجميع من أجل الحفاظ على ما وصلت إليه مصر من رخاء وتقدم في عهد الرئيس السيسي، القائد والزعيم الذي وضع مصر على الطريق الصحيح.

ودعا منسق حملة مواطن بالبحيرة، أهالي البحيرة وجموع الشعب المصري للوقوف جنبًا إلى جنب مع الرئيس السيسي خلال الفترة المقبلة؛ لأنه يستحق أن يكمل مشواره بجدارة ويستكمل ما حققه من إنجازات شهد بها القاصي والداني.

أوضح منسق حملة مواطن بمحافظة البحيرة، أن أعضاء الحملة سيعملون من هذه اللحظة على عرض ما تحقق على أرض الواقع داخل المحافظة والنقلة التاريخية والحضارية التي شهدتها المحافظة وكافة المحافظات في عهد الرئيس السيسي، مؤكدًا التواصل المباشر مع الأهالي في كافة الأحياء والمدن والقرى وكل شارع من شوارع المحافظة لدعوة الشباب والكبار لحثهم على المشاركة في العملية الانتخابية والتأكيد على أهميتهم في العملية الانتخابية وكذلك بناء الدولة وصولًا للجمهورية الجديدة.

تدشين الحملة بمحافظة القاهرة

قال محمد خليل، منسق الحملة بمحافظة القاهرة، إن تدشين الحملة جاء من أجل تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن هذا حقه علينا لأنه تحمل المسئولية في وقت غاية في الصعوبة وحمل كفنه على يده ليخلص مصر من مختطفيها.

أضاف خليل أن الواجب الوطني والشعور لدى الجميع يحتم علينا دعم الرئيس السيسى وترشيحه لفترة جديدة هو خطوة من أجل تحقيق نهضة كاملة في كافة القطاعات وكذلك استكمال ما بدأ من مشروعات قومية وتنموية.

وأضاف منسق حملة مواطن بمحافظة القاهرة أن أعضاء الحملة سيخاطبون الجميع في الأحياء والمدن وكل شارع من شوارع المحافظة لدعوة الشباب والكبار للمشاركة في العملية الانتخابية، وكذلك العمل على توعيتهم وإيصال رسالة لهم أنهم جزء مهم وشريك في بناء الدولة وعليهم المساهمة في الوصول إلى الجمهورية الجديدة التي يحلم بها الجميع.

رفع الوعي لدى المواطن البورسعيدي

وقال محمد حجاب، منسق الحملة بمحافظة بورسعيد إننا سنعمل من خلال أعضاء الحملة برفع حالة الوعي لدى المواطن البورسعيدي، وحثه بأهمية مشاركته في الاستحقاق الانتخابي المقبل.

وأضاف منسق الحملة بالمحافظة أن دعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة يحتاج إلى جهد كبير للتركيز على ما قام به خلال العشر سنوات الماضية، وتذكير الشارع بما تم إنجازه، مشيرًا إلى أن ترشيح الرئيس السيسي يأتي لاستكمال ما بدأ من مشروعات وبنية تحتية وتطوير.

وأضاف منسق حملة مواطن بمحافظة بورسعيد، أن أهم ما يستحق عليه الدعم والتأييد الرئيس السيسي القضاء على العشوائيات وفيروس سي وغيرها من الإنجازات الحقيقية التي كان يسابق الزمن من أجل تحقيقها ونقل مصر إلى مكانة أفضل.

أعضاء الحملة: العمل بصورة متواصلة لتعريف أبناء المحافظة بضرورة دعم وترشيح السيسي

وقال محمد عبدالناصر، منسق الحملة بمحافظة السويس، إن قرار دعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة واجب وطني ويجب علينا دعمه وترشيحه لاستكمال ما بدأ من مشروعات ونهضة في كافة المجالات.

أضاف منسق حملة مواطن بالسويس أن أعضاء الحملة سيعملون ليل نهار لتعريف أبناء المحافظة بضرورة دعم وترشيح السيسي لفترة جديدة، لأنه يستحق أن يكون هو رئيس مصر بناء على ما حققه من إنجازات وعودة مصر إلى ريادتها ووضعها على المستوى الإقليمي والدولي.

وقال عبدالجيد شريف، منسق الحملة بمحافظة الفيوم، إن الحملة ستعمل من الآن على دعم الرئيس السيسي، وتعريف الناس بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، واختيار السيسي الذي أنقذ الوطن في لحظات هامة من تاريخ الوطن.

بمشاركة كبار القبائل والعائلات.. حملة مواطن بقنا تدعم ترشح الرئيس

وقال ياسر قنديل، منسق عام حملة مواطن لدعم مصربمحافظة قنا إنه تم تدشين الحملة بالمحافظة، بمشاركة كبار القبائل والعائلات، من أجل دعم وترشيح الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وأضاف قنديل أن حملة مواطن لدعم مصر، ستسعى لنشر الإيجابية والتوعية الصحيحة لكل أبناء المحافظة، لافتًا إلى أهمية تعريفهم بالمشروعات القومية والمبادرات الرئاسية للحماية الاجتماعية والصحية، بشكل مبسط ومناسب للجميع، وكذلك تعريفهم بما حققته الدولة على كافة المستويات، بالإضافة لدعوة الجميع للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي الهام في تاريخ مصر، وعدم إعطاء الفرصة للمخربين في تشويه الانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال نشر الأكاذيب والشائعات.

أشار قنديل إلى أن قيادات الحملة في المحافظة على أهمية التنمية والمشروعات، خاصة اهتمام الرئيس بتنمية الصعيد ووضعه ضمن خريطة التنمية، وكذلك زيادة الأمن والأمان بكل مناحي الجمهورية في ظل حكم الرئيس السيسي.

أوضح منسق حملة مواطن بمحافظة قنا، أن دعم الرئيس السيسي ضرورة حتمية لما تتعرض له مصر من مؤامرات خارجية تستهدف استقرار الدولة وضرب الأركان الرئيسية في النهوض بها وعدم تحقيق أي تقدم لمصر على أي مستوى وسنسعى معه للانتقال للجمهورية الجديدة، التي تتسع للجميع، بالإضافة إلى التطور الهائل في البنية التحتية وتهيئة الأجواء للمستثمرين وكذلك حفظ الأمن، والقضاء على الإرهاب والاهتمام بتنمية وتطوير المحافظة على كافة المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستقرار.

وأعلن محمد دار، منسق عام حملة مواطن بمحافظة البحر الأحمر، أننا سنعمل في المحافظة على توعية الجميع وحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى الدعم اللامحدود من أبناء المحافظة للرئيس عبد الفتاح السيسي، في انتخابات الرئاسة المقبلة.

أوضح دار أن دعم الرئيس يأتي إيمانا منا بما قدمه الرئيس السيسي، خلال الفترة الماضية من مشروعات قومية وبنية تحتية لتهيئة الأجواء للمستثمرين وحفظ الأمن، إضافة إلى القضاء على الإرهاب والاهتمام بتنمية وتطوير المحافظة على جميع المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

قبائل وعائلات شمال سيناء تدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأعلن محمد صبري سرحان، منسق عام حملة مواطن بمحافظة شمال سيناء، أن قبائل وعائلات المحافظة على أعلى مستوى من الجاهزية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في انتخابات الرئاسة المقبلة، مؤكد أن دعم الرئيس جاء بناء على ما قدمه خلال الفترة الماضية من مشروعات وحفظ الأمن والقضاء على الإرهاب والاهتمام بتنمية وتطوير المحافظة على كافة المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

قال الشحات منصور، منسق عام حملة مواطن لدعم مصر بمحافظة كفر الشيخ، إنه تم تدشين الحملة بالمحافظة، بمشاركة عدد من قيادات العمل العام والسياسي من أجل دعم وترشيح الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة.

أوضح، منسق كفر الشيخ أن حملة مواطن لدعم مصر هدفها الرئيسي التعريف بالمشروعات القومية والمبادرات الرئاسية للحماية الاجتماعية والصحية، وما لها من أثر طيب على المواطنين.

أضاف منصور أن قيادات الحملة ستعمل في المحافظة على توعية الجميع بشكل مباشر في المقاهي والنوادي لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح منسق حملة مواطن بكفر الشيخ، أن دعم الرئيس نابع من قدرة الرئيس السيسي بالانتقال إلى حلم الجمهورية الجديدة، وفتح آفاق وفرص جديدة للجميع وبناء وطن يتسع للجميع، إضافة إلى التطور الهائل في البنية تحتية لتهيئة الأجواء للمستثمرين وكذلك حفظ الأمن، والقضاء على الإرهاب والاهتمام بتنمية وتطوير المحافظة على كافة المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستقرار.

أعلن كامل الهنداوي، منسق عام حملة مواطن لدعم مصر بمحافظة جنوب سيناء، تدشين الحملة بالمحافظة، بمشاركة عدد القبائل والعائلات ورجال أعمال، من أجل دعم وترشيح الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة.

أوضح منسق جنوب سيناء أن حملة مواطن لدعم مصر، تهدف إلى التعريف بالمشروعات القومية والمبادرات الرئاسية للحماية الاجتماعية والصحية، وما لها من أثر طيب على المواطنين، وكذلك دعوة الجميع للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي الهام في تاريخ مصر.

أضاف الهنداوي أن قيادات الحملة ستعمل في المحافظة على إبراز أهمية التنمية والمشروعات السياحية في محافظة تعد من أهم المقاصد السياحية لمعظم شعوب العالم، وكذلك زيادة الأمن والأمان لدى الجمهورية في ظل حكم الرئيس السيسي.

أوضح منسق حملة مواطن بمحافظة جنوب سيناء، أن دعم الرئيس السيسي ضرورة حتمية لما تتعرض له مصر من مؤامرات خارجية تستهدف استقرار الدولة وضرب الأركان الرئيسية في النهوض بها وعدم تحقيق أي تقدم لمصر على أي مستوى وسنعى معه للانتقال للجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع، إضافة إلى التطور الهائل في البنية تحتية وتهيئة الأجواء للمستثمرين وكذلك حفظ الأمن، والقضاء على الإرهاب والاهتمام بتنمية وتطوير المحافظة على كافة المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستقرار.