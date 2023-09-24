الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الاتحاد العام للمؤسسات الأهلية يناشد السيسى بالترشح لولاية جديدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

اجتمع مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية برؤساء الاتحادات الإقليمية بالمحافظات ورؤساء الاتحادات النوعية المركزية.

وناشد الحضور الرئيس السيسى بالترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال ما بدأه من إنجازات واستكمال المشوار لبناء الجمهورية الجديدة لتحقيق تطلعات وآمال الشعب المصري في مستقبل أفضل في مختلف المجالات من أجل بناء دولة قوية تلبى احتياجات شعبها.

واتفق الحضور على تدشين مبادرة (انزل شارك مصر الأهم) لرفع الوعي بأهمية مشاركة المواطن في الانتخابات الرئاسية القادمة، حيث إن ذلك واجب وطني وحق دستوري والتأكيد على الظروف الحالية التي تمر بها الدولة والمتغيرات العالمية والرد على الشائعات والأكاذيب التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار التي تتمتع به الدولة المصرية.

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تدشين حملة مواطن لدعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية

وأكد الاتحاد أن خطة عمل المبادرة تتضمن عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات بجميع محافظات مصر للتوعية والحث على أهمية المشاركة في الإدلاء بالأصوات في الانتخابات الرئاسية من أجل دعم الاستقرار والأمن، وشرح اختصاصات ومهام رئيس الجمهورية التي نص عليها الدستور، وتقديم المعلومات عن الجداول والمقرات الانتخابية وتقديم التسهيلات للمواطنين، خاصة كبار السن وذوى الإعاقة لتمكينهم من الوصول إلى اللجان الانتخابية.

جمعية "مستثمري العاشر" تُعلن تأييد السيسي لفترة رئاسية جديدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فترة رئاسية جديدة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الانتخابات الرئاسية

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