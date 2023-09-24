الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جمعية "مستثمري العاشر" تُعلن تأييد السيسي لفترة رئاسية جديدة

جريدة الدستور

أعلن مجلس إدارة جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان وجموع المستثمرين بالمدينة، اليوم الأحد، تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وأكدت الجمعية في بيان لها اليوم أن الجمعية العمومية تؤيد وتٌبارك وتدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة وذلك انطلاقاً من الثوابت الايجابية التى تحققت خلال الفترة السابقة تحت قيادته الحكيمة لزمام الأمور بالبلاد بداية من التصدى الشجاع وانتزاع الوطن من قلة أرادت العبث بمقدراته وعودته إلى مساره الصحيح.

وأضافت: “أصبحت مصر وطنا لكل مصري ومروراً بإضطرابات داخلية وإقليمية متصاعدة تعتبر هى الأقوى والأعنف فى تاريخ مصر المعاصر فكان القائد الهمام والزعيم الملهم ومن خلال جيش جسور وشرطة باسلة وشعب ناضج على الموعد وتصدوا بكل حزم وجسارة لكل هذه المحاولات وازدادت حدة هذه الاضطرابات بالحرب على الارهاب بالانابة عن العالم أجمع والتصدى لهذا الارهاب الغاشم الذى اراد النيل من استقرارهذا الوطن الآمن علاوة على الاستقرار السياسى فعادت علاقات مصر مع كافة الدول العربية والدولية وحافظت على ريادتها ومكانتها بين هذه الدول".

جمعية مستثمري مدينة العاشر وجموع المستثمرين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الانتخابات الرئاسية 2024

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