مصرع شابين وطفل بحادث إطلاق نار بسبب كلب فى فلوريدا

لقي شابان وطفل في الثالثة من العمر مصرعهم، بحادث إطلاق نار في مجمع سكني في فلوريدا خلال صراع نشب بسبب كلب.

وأوضحت الشرطة الأمريكية، أن 5 أشخاص بينهم طفل توجهوا إلى مجمع سكني فاخر للقاء بعض الأفراد بشأن بيع كلب.

وأضاف مساعد رئيس مكتب عمدة مقاطعة جاكسونفيل جيه دي سترونكو، أن إطلاق النار وقع أثناء مشاجرة دبت بسبب الكلب، مما أسفر عن مقتل الضحايا الثلاثة وإصابة شخص رابع من المجموعة، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

ولم يكشف سترونكو عن هويات القتلى لكنه أشار إلى أن الطفل يبلغ من العمر 3 سنوات في حين أن القتيلين الآخرين والجريح في العشرينات من أعمارهم، ولم يتم التطرق لأي تفاصيل إضافية.

عمليات القتل العنصرية فى فلوريدا تثير الغضب من قوانين الأسلحة بالولاية

وفي نهاية أغسطس الماضي، شهد ولاية فلوريدا حادث قتل ثلاثة أمريكيين من أصل إفريقي في جريمة قتل عنصرية في جاكسونفيل، وأدى الحادث إلى تدمير المجتمع وأثار الغضب المتجدد بشأن لوائح الأسلحة الفضفاضة بشكل متزايد في الولاية.

وبحسب صحيفة الجارديان فقد يبدو أن المسلح الأبيض الذي ارتكب حادث إطلاق النار في جاكسونفيل قد حصل بشكل قانوني على الأسلحة المستخدمة في الهجوم، وهي مسدس جلوك وبندقية من طراز AR-15 مزينة بالصلبان المعقوفة.

وجاء هذا الحادث آنذاك، بعد أربعة أشهر من توقيع الحاكم رون ديسانتيس، وهو جمهوري ومرشح رئاسي الآن، على قانون يسن قانونًا للحمل غير المسموح به في فلوريدا، ألغى القانون متطلبات فلوريدا السابقة التي تنص على أن أولئك الذين يرغبون في حمل سلاح مخفي يجب عليهم إكمال التدريب على السلامة والخضوع لفحص الخلفية.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان فحص الخلفية الأكثر شمولًا سيعيق شراء الأسلحة لمطلق النار، الذي لم يكن لديه سجل اعتقال جنائي، ولكن تم احتجازه قسريًا في إحدى مصحات الصحة العقلية. وبينما تواصل السلطات التحقيق في حادث إطلاق النار، دعا المدافعون عن سلامة الأسلحة وقادة العدالة العرقية إلى إعادة النظر في لوائح الأسلحة النارية في فلوريدا.