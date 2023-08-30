عمليات القتل العنصرية فى فلوريدا تثير الغضب من قوانين الأسلحة بالولاية

أدى مقتل ثلاثة أمريكيين من أصل إفريقي في جريمة قتل عنصرية في جاكسونفيل بولاية فلوريدا إلى تدمير المجتمع وأثار الغضب المتجدد بشأن لوائح الأسلحة الفضفاضة بشكل متزايد في الولاية.

وبحسب صحيفة الجارديان فقد يبدو أن المسلح الأبيض الذي ارتكب حادث إطلاق النار في جاكسونفيل قد حصل بشكل قانوني على الأسلحة المستخدمة في الهجوم، وهي مسدس جلوك وبندقية من طراز AR-15 مزينة بالصلبان المعقوفة.

وأعلن المدعي العام الأمريكي، ميريك جارلاند، عن أن وزارة العدل ستحقق في الهجوم باعتباره "جريمة كراهية وعملًا من أعمال التطرف العنيف بدوافع عنصرية".

قانون حمل السلاح في فلوريدا

وجاء إطلاق النار يوم السبت بعد أربعة أشهر من توقيع الحاكم رون ديسانتيس، وهو جمهوري ومرشح رئاسي الآن، على قانون يسن قانونًا للحمل غير المسموح به في فلوريدا. ألغى القانون متطلبات فلوريدا السابقة التي تنص على أن أولئك الذين يرغبون في حمل سلاح مخفي يجب عليهم إكمال التدريب على السلامة والخضوع لفحص الخلفية.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان فحص الخلفية الأكثر شمولًا سيعيق شراء الأسلحة لمطلق النار، الذي لم يكن لديه سجل اعتقال جنائي، ولكن تم احتجازه قسريًا في إحدى مصحات الصحة العقلية. وبينما تواصل السلطات التحقيق في حادث إطلاق النار، دعا المدافعون عن سلامة الأسلحة وقادة العدالة العرقية إلى إعادة النظر في لوائح الأسلحة النارية في فلوريدا.

وأضاف التقرير أنهم يخشون أن المزيد من المآسي مثل تلك التي حدثت في جاكسونفيل سوف تكون حتمية إذا ظلت الولاية غارقة في الأسلحة في أيدي أصحابها غير المرخصين.

وقالت سامانثا باريوس، مديرة مجموعة جيفوردز لسلامة الأسلحة بولاية فلوريدا، إن العنف باستخدام الأسلحة النارية يمثل مشكلة خطيرة في فلوريدا، ومع إقرار حمل الأسلحة دون تصريح في وقت سابق من هذا العام، فمن المؤكد أنها سترتفع، "لقد جعلتنا قوانين الأسلحة الضعيفة في فلوريدا موطنًا لعدد كبير جدًا من عمليات إطلاق النار الجماعية".

وإذا كان الحاكم ديسانتيس جادًا في وقف المآسي المستقبلية، فإنه سيدعم إلغاء حمل الأسلحة غير المسموح به والعمل على تعزيز قوانين الأسلحة في فلوريدا.

وبالمثل، حث فرع جاكسونفيل من NAACP الهيئة التشريعية في فلوريدا على إعادة النظر في قانون الحمل غير المسموح به.

وقال الفرع في بيان: "نحن ملتزمون بدعم الجهود التي تحمي مجتمعاتنا من أعمال العنف العنصري هذه". وأضاف: "علينا أن نعمل معًا من أجل مستقبل لا مكان فيه للكراهية، وحيث يمكن لجميع الأفراد العيش دون خوف من الهجمات الحمقاء".

وأثار إطلاق النار انتقادات إضافية لديسانتيس وسياساته بشأن الأسلحة والتعليم، بعد أن وقع الحاكم على مشروع قانون يقيد مناقشة العرق في مدارس فلوريدا. عندما حضر DeSantis وقفة احتجاجية لضحايا إطلاق النار الثلاثة في جاكسونفيل يوم الأحد، قوبل بصيحات الاستهجان العالية من الحشد.