الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حاكم فلوريدا يطالب المواطنين عدم تلقى جرعات معززة ضد كورونا

رون دي سانتيس
رون دي سانتيس

حذر كل من حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري رون دي سانتيس، وكبير أطباء الجراحة في الولاية جوزيف لادابو، سكان الولاية ممن هم أقل من 65 عامًا، من تلقي جرعات جديدة معززة ضد كورونا.

ويمثل ذلك الموقف من دي سانتيس، والمسؤول الطبي، مخالفة لنصيحة مسؤولي الصحة الفيدراليين الذين أوصوا بتلقي الجرعات المعززة.

وفي بث مباشر على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، كرّر الاثنان في حدث أقيم، الأسبوع الماضي، في الولاية دعواتهما، لافتين إلى أنه لا يوجد دليل كافٍ على أن منافع الجرعات المعززة تفوق مخاطرها.

وقال "دي سانتيس"، إنه لن يقف جانبًا ويدع "إدارة الغذاء والدواء" و"مركز السيطرة على الأمراض"، يستخدمان أهالي فلوريدا الأصحاء كحقول تجارب لجرعات معززة جديدة لم يثبت أمانها أو فاعليتها.

وكانت إدارة الغذاء والدواء قد وافقت، الإثنين الماضي، على مطعوم معاد تشكيله مضاد لفيروس كورونا يستهدف متحور "أوميكرون"، وهو مسموح لأي شخص يبلغ من العمر 6 أشهر فما فوق.

وأوصت "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" الأمريكية، الثلاثاء، بأخذ الجرعات التي جرى تصنيعها من قِبل شركتي "موديرنا"  و"فايزر"، وشريكتها الألمانية "بيو إن تك".  

وكان دي سانتيس منافس دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة لعام 2024 قد أثنى على الأخير في بدايات الجائحة للسرعة التي تم بها طرح المطاعيم المضادة لفيروس كورونا، لكنه من وقتها يكرر انتقاداته للجرعات معارضًا توجيهات الحكومة الفدرالية.  

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