الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 30 ألف قطعة حلوى جافة داخل مصنع مخالف بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شنَّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، حملة رقابية وتفتيشية بنطاق المحافظة، تمكنت من ضبط ٣٠ ألف قطعة حلوى المولد داخل مصنع بعلامات تجارية وهمية  و٢٥٠٠ لتر سولار بغرض بيعهم في السوق السوداء من جانب تجَّار يلعبون في قوت الشعب.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وبرئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، وذلك لتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة لضبط المخالفات التموينية والضرب بيدٍ من حديد على كل من تسوّل له نفسه الاتجار في قوت الشعب والمخالفين، وعليه، تم تشكيل حملة تموينية بدائرة مركز طنطا محافظة.

وأسفرت الحملة خلال التفتيش عن ضبط ٣٠ ألف قطعة حلوى جافة داخل مصنع حلوى بعلامات تجارية وهمية غير مسجلة وجارٍ سحب عينات؛ لإرسالها للمعامل المركزية المختصة لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.

ضبط 2250 لتر سولار 

كما أسفرت الحملة عن ضبط ١٠٠٠ لتر سولار داخل تانك حديدي لدى تاجر بقصد تجميع تلك الكمية وبيعها في السوق السوداء بغرض التربح السريع غير المشروع.

كما تم ضبط محطة تموين سيارات لتصرفها في كمية من السولار قدرها ١٠٠٠ لتر وبيعها في السوق السوداء بدون وجه حق، كما تم ضبط ٢٥٠ لتر سولار داخل مصنع حلوى وذلك تجميع سلع مدعمة واستخدامها فى غير الغرض المخصص له بدون تصريح من الجهات المختصة، وتم تحريز تلك المضبوطات على ذمة المحاضر المحررة لحين صدور قرار من النيابة العامة.

وشدد وكيل وزارة التموين على وجود لجان تقوم بالتفصيل على مصانع الحلوى يوميًا.

ضبط حلوى الغربية حملة سولار مصنع لي المصيلحي لتموين

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