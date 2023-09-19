"تموين الغربية" تضبط 40 جوال دقيق مدعم خلال مداهمة لـ3 مخابز

أظهرت جهود مديرية التموين بمحافظة الغربية، نجاحًا ملموسًا في مكافحة ظاهرة التجاوزات والاحتكار في قطاع المخابز، حيث تمكنت المديرية من ضبط أصحاب 3 مخابز في مركزي طنطا وكفر الزيات، بعد أن تم استولاؤهم على 40 جوالًا من الدقيق المدعم وبيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، تعكس هذه العملية الحازمة التزام المديرية بحماية حقوق المواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار.



تلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا مفصلًا يفيد بتمكن حملة لمفتشي الرقابة التموينية من ضبط أصحاب 3 مخابز في مراكز طنطا وكفر الزيات، وقد تم التحفظ على 40 جوالًا من الدقيق المدعم المخصص لهم، والتي بلغ وزنها ما يقارب 2 طن من الدقيق المدعم.

وتم إجراء جرد دقيق لرصيد المخابز المشتبه فيها وشاشة جرد الأرصدة، وأظهرت النتائج اختلالًا واضحًا في الأرقام وتلاعبًا في الكميات المخصصة للمخابز.

وبعد التحقيقات الأولية، تبين أن أصحاب هذه المخابز يقومون بتصريف الدقيق المدعم في السوق السوداء، محققين أرباحًا غير مشروعة على حساب استقرار الأسعار ومصلحة المواطنين.