الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تموين الغربية" تضبط 40 جوال دقيق مدعم خلال مداهمة لـ3 مخابز

دقيق مدعم
دقيق مدعم

أظهرت جهود مديرية التموين بمحافظة الغربية، نجاحًا ملموسًا في مكافحة ظاهرة التجاوزات والاحتكار في قطاع المخابز، حيث تمكنت المديرية من ضبط أصحاب 3 مخابز في مركزي طنطا وكفر الزيات، بعد أن تم استولاؤهم على 40 جوالًا من الدقيق المدعم وبيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، تعكس هذه العملية الحازمة التزام المديرية بحماية حقوق المواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار.


تلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا مفصلًا يفيد بتمكن حملة لمفتشي الرقابة التموينية من ضبط أصحاب 3 مخابز في مراكز طنطا وكفر الزيات، وقد تم التحفظ على 40 جوالًا من الدقيق المدعم المخصص لهم، والتي بلغ وزنها ما يقارب 2 طن من الدقيق المدعم.

وتم إجراء جرد دقيق لرصيد المخابز المشتبه فيها وشاشة جرد الأرصدة، وأظهرت النتائج اختلالًا واضحًا في الأرقام وتلاعبًا في الكميات المخصصة للمخابز. 

وبعد التحقيقات الأولية، تبين أن أصحاب هذه المخابز يقومون بتصريف الدقيق المدعم في السوق السوداء، محققين أرباحًا غير مشروعة على حساب استقرار الأسعار ومصلحة المواطنين.

مديرية التموين بمحافظة الغربية الدقيق المدعم وكيل وزاره التموين بالغربيه محققين أرباح ا غير مشروعة مكافحة ظاهرة التجاوزات ومحاسبة المخالفين بصرامة وكيل وزارة التموين يشيد بالحملات الحفاظ على استقرار الأسعار

مواد متعلقة

رئيس مركز ومدينة السنطة تغرس 110 أشجار لتجميل القرى والمدينة

رفع 212 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة بالغربية

محافظ الغربية يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات للتجديد بعدد من الوظائف

عضو "حماة الوطن": الدولة بقيادة الرئيس السيسى تواصل مسيرة البناء الحديثة (فيديو)

بالأسماء.. فوز 24 باحثًا بجوائز أفضل رسائل ماجستير ودكتوراه بجامعة طنطا

"الإسلام ودوره في تنمية الأسرة".. ندوة لمركز إعلام طنطا بقطور

ضبط مخالفات تموينية في حملة مكبرة لمديرية تموين كفر الزيات

مواطن: السيسي حوّل نهطاي إلى مدينة متقدمة بفضل حياة كريمة (فيديو)

الأكثر قراءة

الأهلى يكشف حقيقة تغريم "كهربا" بعد "سهرة فى ملهى ليلى"

اتحاد الكرة يستبعد الزمالك من المشاركة في السوبر الجديد

بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

قاتل ابن عشيقته بالهرم يدلى باعترافات مثيرة: "سهراتى كانت حمرا"

النائب العام المستشار محمد شوقى يبدأ مهام منصبه الجديد

موديست يقود هجوم الأهلى أمام المصرى فى الدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فى أسبوع نيويورك الأممى: الأسد إلى الصين.. والتعاون الخليجى يقنع أمريكا بحل الدولتين

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللقاء المُنتظر.. ما الملفات المطروحة في لقاء بايدن ونتنياهو فى نيويورك؟

رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو واشنطن لدور فاعل للجم العدوان الإسرائيلى

لقاء نتنياهو بـ"إيلون ماسك".. ما أهميته؟ وكيف ستستفيد منه إسرائيل؟