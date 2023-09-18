الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قبل بيعه بالسوق السوداء

"تموين الغربية" تضبط أصحاب 5 مخابز يستولون على 2.75 طن من الدقيق المدعم

دقيق مدعم
دقيق مدعم

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من إحباط محاولات احتكار وتلاعب بأسعار المواد الغذائية الأساسية، حيث تم الكشف عن مخطط لعدد من أصحاب المخابز في مراكز زفتي والمحلة وقطور، يستولون على كميات كبيرة من الدقيق المدعم ويتاجرون بها في السوق السوداء. 

 

يأتي ذلك في إطار جهود المديرة  المستمرة 

لـ محاربة التلاعب بأسعار السلع الأساسية وحماية حقوق المواطنين، حيث قامت المديرية بقيادة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، باتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لهذه الجريمة الاقتصادية.

 

 ضبط أصحاب 5 مخابز يستولون علي الدقيق المدعم

وفقًا لتقرير تلقاه المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تمكنت حملة لمفتشي الرقابة التموينية من ضبط أصحاب 5 مخابز في مراكز زفتي والمحلة وقطور، بعد ورود معلومات دقيقة تفيد بارتكابهم للتجاوزات، وقد اكتشف أن هؤلاء الأشخاص استولوا على 55 جوالًا من الدقيق المدعم، حيث بلغ وزن هذه الكمية حوالي 2.75 طن.

 

تم تحرير محاضر بالوقائع وإجراء جرد فعلي لرصيد المخابز المذكورة وشاشة جرد الأرصدة، حيث تبين بوضوح اختلال الأرقام والتلاعب في الكميات المخصصة للمخابز، وبعد التحقيقات الأولية، تبين أن هؤلاء الأشخاص يقومون بتصريف الدقيق المدعم في السوق السوداء، محققين أرباحًا غير مشروعة على حساب حقوق المواطنين وأمن المعروض الغذائي.

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