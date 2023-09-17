وقف 39 حالة بناء على الأراضي الزراعية في المحلة بالغربية

تمكنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف 39 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمركز، وذلك خلال 24 ساعة.

مصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

وقال عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 39 حالة لمبان تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

وكان محافظ الغربية قد شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفاتبناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.

محافظ الغربية يناقش استعدادات الاحتفال بنصر أكتوبر والعيد القومي للمحافظة

وفى سياق متصل عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا موسعا لمناقشة رؤية واستعدادات محافظة الغربية للاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيد والعيد القومي للمحافظة.

وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، الأستاذ أحمد القللي وكيل وزارة القوى العاملة، الأستاذ أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أحمد عبد الغني الهيئة العامة لتعليم الكبار، الأستاذ محمد سعفان مدير الشباب بمديرية الشباب والرياضة، الأستاذة أميرة أحمد المجلس القومي للمرأة، المكتب الفني لمحافظ الغربية.

وأوضح المحافظ أن الغربية اعتادت على الاحتفال بالعيد القومي وذكرى انتصار أكتوبر المجيد وان هذه الاحتفالات أهم وأقوى المناسبات الخاصة بالمحافظة إحياءا لهذه الذكرى واستعادة الأمجاد لتعريف وتعليم الأجيال الجديدة من الشباب بمعنى البطولة وغرس الانتماء وحب الوطن.

ووجه المحافظ جميع الجهات المعنية بحصر كافة الأنشطة التي ستقوم بتنفيذها خلال احتفالات نصر أكتوبر والعيد القومي.