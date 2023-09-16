السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة وإيقاف 23 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات  اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف ورصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتمكنت من رصد وإزالة 23 حالة تعدٍ ومخالفات بناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينه مطاي نفذت بإشراف ربيع عبد العظيم وفضل الجبالي والدكتور عبد الظاهر حسن نواب رئيس المركز إزالة 12 حالة تعدٍ بالبناء على الأرض الزراعية في المهد بكل من قطاع أبو عزيز وبردنوها وحلوه ومنيال بمساحة 1867.5 متر بواقع إزالة حالة بقرية بردنوها وإزالة 3 حالات أرض زراعية بمجلس قروي أبو عزيز وإزالة 6 حالات تعدٍ بقرية منبال وإزالة حالتي إزالة بقرية حلوة باستخدام معدات الوحدة المحلية وبحضور رئيس قرية أبو عزيز ومنبال وبردنوها وحلوة ومسئولي التنظيم ومسئولي الجمعية الزراعية، مشيرًا إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم طبقًا للقانون.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
المنيا إزالة تعديات ومخالفات بناء حملات علي الأراضي الزراعي مركزي مطاي والمنيا المحاسب هشام فايز رئيس مركز مطاي اللواء هاني بدوي رئيس مدينة المنيا

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