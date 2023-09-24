الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طلاب برامج الفن والتصميم بالجامعة اليابانية يدعمون الأطفال مرضى السرطان

الجامعة المصرية اليابانية
الجامعة المصرية اليابانية

قام وفد من أساتذة وطلاب برامج الفن والتصميم بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمشاركة نادي روتاري الإسكندرية نورث، وبالتنسيق مع مستشفى أيادي المستقبل ٤٠٤٠  فى عمل يوم للترويح عن الأطفال مرضى السرطان تحت شعار "kids of hope".

وأوضح الدكتور أحمد رموزي، مدير برامج الفن والتصميم بالجامعة المصرية اليابانية أن الهدف من تنظيم هذا الحدث هو الترويح عن مرضى السرطان وأصحاب الهمم، حيث قام وفد برامج التصميم بإهداء الأطفال والنادي بالأدوات اللازمة للرسم والتلوين والتشكيل.

فقرات ترفيهية وتشجيعية

وأضاف أن وفد الجامعة اليابانية شارك أيضًا الأطفال في أنشطة أخرى من فقرات ترفيهية وتشجيعية، من مسرح عرائس ومهرج والساحر.

رئيس الجامعة المصرية اليابانية: حصدنا المركز الأول ولدينا 4 مراكز لدعم الصناعة بخبرات يابانية

وكان قد صرح الدكتور عمرو عدلى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا  بأن استراتيجية الجامعة اليابانية تستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة لها للاقتصاد القومى وذلك من خلال دعم البحث العلمى وتوجيه الأبحاث التطبيقية  للتوصل الى حلول لمشكلات الصناعة مشيرا الى ان إجمالي  قيمة المشروعات البحثية المموله لصالح الجامعة اليابانية  تبلغ 36 مليون جنيه  لعدد ٢٠ مشروعا بحثيا في مختلف قطاعات البحوث منها العلوم البيولوجية و البوليمرات والتصنيع متناهي الصغر.

 دعم الابتكار والإبداع

وأضاف رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة تولى اهتماما كبيرا لدعم الابتكار والإبداع وإيجاد حلول ابتكارية لمشاكل الصناعة مشيرا الى ان الجامعة  بها ٤ مراكز لدعم الصناعة  هى مركز "سينتك" للاستشارات ومركز لعمل القياسات ووحدة تدريب الصناعة والحاضنة التكنولوجية  التى تعمل على ربط البحث العلمي بالصناعة  لدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ .

وأشار دكتور عمرو عدلى إلى أن تصنيف "سيماجوا" للبحث العلمي خلال الأربعة أعوام  الأخيرة جاء فيه ترتيب الجامعة ما بين الأول والخامس على مستوى الجامعات المصرية في الابتكار.

أحمد رموزي برامج الفن المصرية اليابانية مرضى السرطان الأطفال الصناعة الوطنية متناهي الصغر

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