رئيس الجامعة المصرية اليابانية: حصدنا المركز الأول ولدينا 4 مراكز لدعم الصناعة بخبرات يابانية

أكد الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية أن الجامعة تعمل على دعم الصناعة الوطنية لزيادة القيمة المضافة لها للاقتصاد القومي، مشيرا إلى أنه يتم استثمار الخبرات اليابانية بالجامعة إضافة إلى نخبة من أبرز العلماء ضمن أعضاء هيئة التدريس وكذا امتلاك الجامعة معامل متطورة ومراكز تميز على أعلى مستوى.



وأضاف لـ"الدستور"، أن الجامعة تضع أولوية لدعم الابتكار والإبداع وإيجاد حلول ابتكارية لمشاكل الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن من أهم التخصصات التي تدعم الاقتصاد المصرى صناعات الخدمات المبنية على تكنولوجيا المعلومات مؤكدا على انه يوجد بالجامعة 4 مراكز لدعم الصناعة، فضلًا عن وحدة تدريب الصناعة والحاضنة التكنولوجية التي تعمل على ربط البحث العلمي بالصناعة لدعم التنمية المستدامة.

وأكد أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا حصدت المركز الأول على مستوى الإقليم الشمالى في مسابقة MOSAIC لأفضل الجامعات والمراكز البحثية المصرية في الابتكار والتعاون مع الصناعة للعام 2023.



وقال الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة، إنه شارك في المسابقة 39 جامعة حكومية، وخاصة وأهلية، و12 مركزًا ومعهدًا وهيئة بحثية، بإجمالي 51 جامعة ومركزًا بحثيًّا، وتم الإعلان عن نتائج المسابقة حصول الجامعة المصرية اليابانية على المركز الاول مشيرا الى أنه تم ذلك خلال فعاليات الحفل الذي نظمه صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.



وأعرب عدلي، عن سعادته بفوز الجامعة بالمركز الأول على مستوى الإقليم الشمالى، موضحًا أن ذلك يأتى تتويجًا لجهود



يجدر الاشارة الى ان الجامعة أنشأت بقرار رئيس الجمهورية رقم 149 لسنة 2009 كجامعة أساسها البحث العلمي والتعليم المتنوع تقوم الجامعة على خلق تعاون مشترك بين حكومتي مصر واليابان من أجل تعزيز العلاقات المصرية اليابانية والتي من شأنها النهوض بالتنمية البشرية في المنطقة بأكملها، وذلك من خلال تعزيز الروابط والتعاون بين المؤسسات الأكاديمية المصرية واليابانية، وكذلك الشركات الصناعية لإجراء البحوث التطبيقية مع تطبيق المعايير التعليمية والسياسات والنظم اليابانية، والتعرف على أحدث التقنيات والأنظمة والتكنولوجيا اليابانية.

تقع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في مدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، وتم اختيار المدينة كونها إحدى المناطق الصناعية الكبرى في مصر والتي تحتوي على خمس مناطق صناعية متنوعة، وبها أكثر من 1300 منشأة صناعية وإنتاجية، وتستقطب عدد كبير من الاستثمارات الدولية، ويقع حالياً المقر المؤقت للجامعة وكذلك السكن الجامعي بالحي الثالث بمدينة برج العرب الجديدة وذلك إلى أن يتم الانتقال إلى مقرها الرئيسي الجديد بمنطقة الجامعات على مساحة 200 فدان وذلك فور الانتهاء من جميع الإنشاءات والمعامل والبنية التحتية الخاصة بالجامعة والتي تقدر تكلفتها بحوالي 3.75 مليار جنيه مصري، وافتتحت المرحلة الأولى منها في سبتمبر 2020.