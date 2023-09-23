36 مليون جنيه لتمويل 20 مشروعًا بحثيًا بالجامعة المصرية اليابانية

لدعم التنمية المستدامة والصناعة

قال الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن استراتيجية الجامعة اليابانية تستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة لها للاقتصاد القومى، من خلال دعم البحث العلمى وتوجيه الأبحاث التطبيقية للتوصل إلى حلول لمشكلات الصناعة، مشيرًا إلى أن إجمالي قيمة المشروعات البحثية الممولة لصالح الجامعة اليابانية تبلغ 36 مليون جنيه لعدد 20 مشروعًا بحثيًا في مختلف قطاعات البحوث، منها العلوم البيولوجية والبوليمرات والتصنيع المتناهي الصغر.

4 مراكز لدعم الصناعة بالجامعة

وأضاف رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا لدعم الابتكار والإبداع وإيجاد حلول ابتكارية لمشاكل الصناعة، مشيرًا إلى أن الجامعة بها 4 مراكز لدعم الصناعة هى مركز "سينتك" للاستشارات ومركز لعمل القياسات ووحدة تدريب الصناعة والحاضنة التكنولوجية التى تعمل على ربط البحث العلمي بالصناعة لدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

تصنيف سيماجو للبحث العلمي

وأشار “عدلى” إلى أن تصنيف "سيماجوا" للبحث العلمي خلال الأربعة أعوام الأخيرة جاء فيه ترتيب الجامعة بين الأول والخامس على مستوى الجامعات المصرية في الابتكار.

برنامج العمارة المستدامة بالجامعة

في سياق آخر كان قد أعلن الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أن برنامج العمارة المستدامة بالجامعة قد شهد إقبالًا كبيرًا من الطلاب هذا العام للمميزات التى يقدمها البرنامج، حيث تم تصميم المحتوى التدريسي من خلال تعاون مع شركاء الجامعة بجامعة كيوشو اليابانية، للاستفادة من الخبرات اليابانية في مجال استدامة العمارة والعمران.

وأوضح الدكتور حاتم محمود مدير البرنامج أنه يتم التخصص فى هندسة العمارة من أول فصل دراسي، والتخصص الدقيق في العمارة المستدامة التي تدعم رؤية مصر 2030 فى تحقيق مدن مستدامة وتخفيض الانبعاثات الكربونية، موضحًا أن البرنامج يعمل على تنمية مهارات الطلاب وإكسابهم الخبرات المطلوبة لدخول سوق العمل محليًا ودوليًا.