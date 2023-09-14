الخميس 14 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

8 طلاب بالجامعة اليابانية يحصدون شهادات مهنية بالمحاسبة من إنجلترا وكندا

طلاب الجامعة المصرية
طلاب الجامعة المصرية اليابانية

أعلن الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، عن حصول 8 من طلاب وطالبات كلية الأعمال الدولية والإنسانيات بالجامعة على شهادات مهنية دولية في مجال المحاسبة.

أسماء الطلاب الحاصلين على الشهادات الدولية
 

وأوضح أنه حصل حصل 6 من الطلاب والطالبات على شهادة المستوى الثانى في معايير التقارير المالية الدولية (CertIFR)، والتي تمنحها أكبر جمعية للمحاسبين القانونيين في العالم، ومقرها لندن، وهم الطلاب: "أحمد محمد غزال-معتز وائل كمال-محمد إبراهيم حسين- محمد أحمد صبري-مهرائيل عزت قلادة- ندى محمد حسني"، كما حصل 2 من الطلاب بالكلية على شهادة محلل النمذجة والتقييم المالي (FMVA)، التي تصدرها مؤسسة الشئون المالية الشركاتية (CFI) بكندا، وهم: "محمد إيهاب عبد العزيز وشهد ناجي البغدادي".

وهنأ الدكتور عمرو عدلى الطلاب على تميزهم العلمى وحصادهم شهادات مهنية دولية فى مجال المحاسبة مثمنا جهود إدارة الكلية فى تقديم الدعم الكامل للطلاب لمشاركتهم فى المنتديات والمسابقات الدولية، وموجها الشكر للدكتور حسام مبارك، أستاذ المحاسبة المساعد بالكلية لجهوده فى دعم الطلاب وتنمية وعيهم بأهمية الحصول على تلك الشهادات وتحفيزهم على ذلك.  

دعم وتحفيز الكلية لطلابها

من جهته، أوضح الدكتور أحمد يحيى عبيد، عميد الكلية، أن هذه الإنجازات تأتي كجزء من جهود الكلية في دعم وتحفيز طلابها لرفع مستوى مهاراتهم ومعرفتهم لتلبية متطلبات بيئة العمل المحلية والإقليمية والدولية، موضحا أن شهادة معايير التقارير المالية الدولية (CertIFR)، والتي تمنحها أكبر جمعية للمحاسبين القانونيين في العالم في لندن، تمنح هذه الشهادة الحاصلين عليها الحق في مزاولة المهنة في 145دولة، بما في ذلك اليابان والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وأستراليا ودول الخليج العربي.

واختتم بأن شهادة محلل النمذجة والتقييم المالي (FMVA)، التي تصدرها مؤسسة الشؤون المالية الشركاتية (CFI)، وهي جمعية كندية متخصصة في التدريب والشهادات المالية والاستثمار وتمنح هذه الشهادة المحترفين الماليين المعتمدين القدرة على تطوير نماذج وتقييمات مالية متقدمة واتخاذ قرارات استثمارية استراتيجية.

الجامعة المصرية اليابانية شهادات مهنية دولية كلية الأعمال الدولية والإنسانيات شهادة محلل النمذجة والتقييم المالي المسابقات الدولية

مواد متعلقة

رئيس الجامعة المصرية اليابانية: حصدنا المركز الأول ولدينا 4 مراكز لدعم الصناعة بخبرات يابانية

رئيس الجامعة المصرية اليابانية: 95% من إمكانات مصر البحثية في الجامعات

الأكثر قراءة

"الاستثمار" تستغنى عن "ثلثى" المستندات المطلوبة لبدء نشاط الشركات

الوزراء: صرف 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى و25 ألفًا للمصاب جراء إعصار ليبيا

الأرصاد: العاصفة دانيال مرت بسلام وأمان على مصر دون خسائر (فيديو)

عاجل.. مصدر أمنى ينفى ضبط عدد من أعضاء حملة أحد المرشحين فى الانتخابات

لتحقيق الاكتفاء الذاتى من إنتاجه.. وصول تقاوى القمح لشرق قناة السويس

"الرى": المصريون يهدرون 9 لترات مياه فى الدقيقة أثناء غسل أسنانهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

بيريهان الفحام

المرأة القوية تصنعها الأزمات

منى رجب

رامى مالك.. نجم «الأوسكار» العاشق لجذوره المصرية وضرورة تكريمه فى وطنه

وائل لطفي

وجه جديد!

خالد عكاشة

روسيا وكوريا الشمالية.. تحالف الغاضبين

ماجد حبته

أنياب الطبيعة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس