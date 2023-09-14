8 طلاب بالجامعة اليابانية يحصدون شهادات مهنية بالمحاسبة من إنجلترا وكندا

أعلن الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، عن حصول 8 من طلاب وطالبات كلية الأعمال الدولية والإنسانيات بالجامعة على شهادات مهنية دولية في مجال المحاسبة.

أسماء الطلاب الحاصلين على الشهادات الدولية



وأوضح أنه حصل حصل 6 من الطلاب والطالبات على شهادة المستوى الثانى في معايير التقارير المالية الدولية (CertIFR)، والتي تمنحها أكبر جمعية للمحاسبين القانونيين في العالم، ومقرها لندن، وهم الطلاب: "أحمد محمد غزال-معتز وائل كمال-محمد إبراهيم حسين- محمد أحمد صبري-مهرائيل عزت قلادة- ندى محمد حسني"، كما حصل 2 من الطلاب بالكلية على شهادة محلل النمذجة والتقييم المالي (FMVA)، التي تصدرها مؤسسة الشئون المالية الشركاتية (CFI) بكندا، وهم: "محمد إيهاب عبد العزيز وشهد ناجي البغدادي".

وهنأ الدكتور عمرو عدلى الطلاب على تميزهم العلمى وحصادهم شهادات مهنية دولية فى مجال المحاسبة مثمنا جهود إدارة الكلية فى تقديم الدعم الكامل للطلاب لمشاركتهم فى المنتديات والمسابقات الدولية، وموجها الشكر للدكتور حسام مبارك، أستاذ المحاسبة المساعد بالكلية لجهوده فى دعم الطلاب وتنمية وعيهم بأهمية الحصول على تلك الشهادات وتحفيزهم على ذلك.

دعم وتحفيز الكلية لطلابها

من جهته، أوضح الدكتور أحمد يحيى عبيد، عميد الكلية، أن هذه الإنجازات تأتي كجزء من جهود الكلية في دعم وتحفيز طلابها لرفع مستوى مهاراتهم ومعرفتهم لتلبية متطلبات بيئة العمل المحلية والإقليمية والدولية، موضحا أن شهادة معايير التقارير المالية الدولية (CertIFR)، والتي تمنحها أكبر جمعية للمحاسبين القانونيين في العالم في لندن، تمنح هذه الشهادة الحاصلين عليها الحق في مزاولة المهنة في 145دولة، بما في ذلك اليابان والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وأستراليا ودول الخليج العربي.

واختتم بأن شهادة محلل النمذجة والتقييم المالي (FMVA)، التي تصدرها مؤسسة الشؤون المالية الشركاتية (CFI)، وهي جمعية كندية متخصصة في التدريب والشهادات المالية والاستثمار وتمنح هذه الشهادة المحترفين الماليين المعتمدين القدرة على تطوير نماذج وتقييمات مالية متقدمة واتخاذ قرارات استثمارية استراتيجية.