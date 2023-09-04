"المصرية اليابانية" تنظم رحلة لوفد طلاب جامعة "هيروشيما" لزيارة مدينة العلمين الجديدة

استضافت الجامعة المصرية اليابانية الشهر الماضي وفدًا من الطلاب من جامعة هيروشيما لتعزيز التبادل الثقافي والتعاون الأكاديمي بين الجامعتين.

جاء ذلك وفقا للدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، في إطار فعاليات برنامج التدريب الصيفى بالجامعة لعام 2023 ودعما لبرنامج التبادل الطلابي مع كبرى الجامعات باليابان.



أوضح رئيس الجامعة ان خلال فاعليات البرنامج الصيفى سيشارك الوفد الطلابي لجامعة هيروشيما فى العديد من الأنشطة الطلابية بالجامعة والدورات المتخصصة ومشاريع البحث وورش العمل، موضحاً ان البرنامج يتضمن أيضا عدد من المحاضرات حول الثقافة وأهداف التنمية المستدامة وأهميتها.

برنامج ترفيهي وثقافي للطلاب اليابانيين

وأضاف" عدلي" أن البرنامج يتضمن رحلات ثقافية وترفيهية حيث تنظم الجامعة رحلة لوفد الطلاب اليابانيين لزيارة المعالم السياحية بمدينة الإسكندرية مثل قلعة قايتباي والمسرح الروماني كما سيتم تنظيم رحلة لهم لزيارة لمدينة العلمين الجديد.

لقاء للترحيب بالطلاب اليابانيين

الجدير بالذكر أن الجامعة قد نظمت لقاء للترحيب بوفد طلاب جامعة هيروشيما بحضور الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتورة منى جمال الدين عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والهندسة الكيميائية والبتروكيماويات والدكتور محمد مختار عميد معهد العلوم الاساسية والتطبيقية.

منح لـ26 طالب وطالبة للدراسة باليابان

وخلال دعم ملف التبادل الطلابى بالجامعة المصرية اليابانية، مع كبرى الجامعات فى اليابان، أعلنت الجامعة الشهر الماضي عن سفر 226طالب وطالبة بالجامعة إلى 3جامعات باليابان، منهم 17إلى جامعة ريتسوميكان، كما سافر 4طلاب الى جامعة ناغويا، وسافر 5طلاب الى جامعة كيوشو.

وأكد رئيس الجامعة على أن الطلاب قد حصلوا على منحة ممولة بالكامل من الدولة المصرية لمدة عام أو فصل دراسي، موضحًا أنه يتم معادلة المواد التى قاموا بدراستها فى اليابان عند عودتهم الى الجامعة المصرية اليابانية.