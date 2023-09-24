الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

في ذكراه.. لماذا تبرع محمد وفيق بأثاث منزله ومجوهرات زوجته؟

الفنان محمد وفيق
الفنان محمد وفيق

عُرف  الفنان الراحل محمد وفيق بطيبته وأخلاقه العالية، وكان دائمًا يسعى إلى مساعدة الآخرين، وتحل اليوم 24 سبتمبر ذكرى ميلاده فهو من مواليد 1947 بمحافظة الإسكندرية، الذي رحل عن عالمنا عام 2015، وبدأ وفيق مسيرته الفنية في عام 1975 من خلال مسرحية "لا حدود" عن فلسطين، ثم شارك في العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية.

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بعض أعمال الفنان محمد وفيق

شارك في الكثير من الأعمال الفنية منها: كتكوت، الرقص مع الشيطان، قضية سميحة بدران، وغيرها من الأعمال التليفزيونية أشهرها رأفت الهجان، ألف ليلة وليلة، ودهشان، وغيرها من الأعمال التي تركت بصمة لدى المشاهد العربي.

مواقف إنسانية للفنان محمد وفيق

محمد وفيق عرف على مدار مسيرته الفنية بأنه صاحب مواقف إنسانية عدة، ومن بين تلك المواقف:
دعمه للفنانين الشباب: كان وفيق دائمًا يدعم الفنانين الشباب، ويقدم لهم النصائح والإرشادات، وقد ساعد العديد من الفنانين في بداية مسيرتهم الفنية، من بينهم الفنان أحمد رزق الذي قال عنه: "كان وفيق أستاذي وصديقي، وقد تعلمت منه الكثير عن الفن والحياة".

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مساعدة المرضى والمحتاجين

 ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل قدم مساعدته للمرضى والمحتاجين، و تبرع بالعديد من الأموال للجمعيات الخيرية، كما نظم العديد من الحملات لمساعدة الفقراء والمشردين.

وعندما تعرض الفنان أحمد رزق لحادث سير أدى إلى إصابته بشلل نصفي، وقد حرص وفيق على زيارة رزق في المستشفى، وتقديم الدعم له والوقوف إلى جانبه في هذه المحنة.

ومن المواقف الإنسانية التي شارك فيها الفنان الراحل محمد وفيق، بعد وفاة زوجته كوثر العسال، عانى وفيق من حالة اكتئاب شديدة قرر على إثرها التبرع بمجوهراتها إلى مستشفى سرطان الأطفال 57357، ثم تبرع بمنزلهما بالمهندسين، بكل ما فيه من آثاث إلى أحد الشباب المقبل على الزواج، وأوصى بأن يدفن بجوارها.

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