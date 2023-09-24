الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

برع في تقديم الأدوار التاريخية.. محطات فارقة في ذكرى الفنان محمد وفيق

محمد وفيق
محمد وفيق

يصادف اليوم الأحد ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمد وفيق الذي ولد في مثل هذا اليوم 24 سبتمبر عام 1947، ورحل عن عالمنا في 14 مارس عام 2015 عن عمر يناهز الـ 67 عاماً.

وبرع  الفنان الراحل محمد وفيق في تقديم الأدوار  الأدوار التاريخية المميزة التي احتلت مكانة كبيرة في قلوب جماهيره، ومن أبرز أعماله التاريخية التي ترك فيها بصمة كبيرة لوقتنا هذا:"ألف ليلة وليلة عام 2015 وقدم فيه دور الملك فخريار والد شهريار - صدق وعده عام 2009 وقدم فيه دور الوليد بن المغيرة - عظماء في التاريخ عام 2000" وغيرها من الأعمال القيمة التي أضافت الكثير في تاريخ السينما المصرية.

وتزامناً مع ذكرى رحيل الفنان الراحل محمد وفيق، ترصد "الدستور" في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي لا يعرف عنها الكثير وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

 من الجامعة إلى السينما والدراما

اسمه الحقيقي محمد وفيق على، ولد بمحافظة الإسكندرية، وكان والده أستاذاً جامعياً، وبدأت مسيرته منذ نعومة اظافرة ليكتشف موهبته العظيمة وهو طالب ليشارك في العديد من الأعمال كبداية فنية له، ليقوم بكتابة اسمه في تاريخ السينما والدراما المصرية من خلال تقديم أول عمل حقيقي له وهو " مسلسل الكتابة على لحم يحترق" الذي قام فيه بتقديم دور الظاهر بيبرس، لتتوالى الأعمال الفنية.

واستطاع  الفنان الراحل محمد وفيق الدخول في الأدوار التاريخية بسبب شخصيته الواثقة وأداءه المميز، ليقدم عمل فني من أهم الأعمال الفنية والتاريخية في عالم السينما، وهو فيلم "الرسالة " الذي قام فيه بتأدية دور عمرو بن العاص وأستطاع بتقديم الدور ببراعة لينال شهرة واسعة وحب الجماهير.

ومن ضمن الأدوار المهمة التي استطاع من خلالها خطف قلوب الجماهير، عندما شارك في فيلم "الهروب " مع الفنان الراحل أحمد زكي ومن إخراج عاطف الطيب، وقدم أيضاً دور عزيز الجبالي وهو ضابط مخابرات في مسلسل "رأفت الهجان"، ومن خلال هذا الدور اقنع المشاهدين وكأنه ضابطاً حقيقاً لينال الشهرة الواسعة ليكون رصيده الفني أكثر من 220 عملاً فنياً أخرهم في عام 2015.

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