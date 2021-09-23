محمد وفيق.. الفنان الخلوق

فنان قدير له مكانته الخاصة، قدم أروع الأدوار التى علقت بأذهان ووجدان الجمهور، وتمر اليوم ذكرى ميلاده، فى ٢٤ سبتمبر ١٩٤٧، فى عروس البحر الأبيض المتوسط محافظة الإسكندرية.

إنه الفنان محمد وفيق، الذى كان مغرمًا بالفن والتمثيل منذ طفولته، فانضم إلى معهد الفنون المسرحية، وحصل على البكالوريوس فى عام ١٩٦٧، وضمت دفعته كوكبة كبيرة من النجوم، أبرزها: نورالشريف وعبدالعزيز مخيون.

بدأ حياته الفنية من خلال مسرح التليفزيون، وهو فى السنة الأولى بالمعهد العالى للفنون المسرحية، ثم فى هذه الأثناء شارك فى فيلم «الرسالة»، للمخرج العالمى مصطفى العقاد. ويعتبر مسلسل «رأفت الهجان» من أهم ما قدم خلال مشواره الفنى، منذ الجزء الأول الذى عرض فى عام ١٩٨٨، الذى جسد فيه شخصية «عزيز الجبالى»، ضابط المخابرات المسئول عن الجاسوس المصرى «رأفت الهجان». ثم قدم مجموعة من الأدوار الخالدة فى السينما.