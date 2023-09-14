الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

"سيبقى اسمك منحوتًا على جرانيت الشاغور".. قصة عطلة صيفية بين طه حسين وزوجته فى لبنان

طه حسين
طه حسين

عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين من الشخصيات التي قدمت للثقافة العربية الكثير والكثير وأحدثت نهضة كبيرة، كل كتاب قدمه للأمة كان وراؤه كواليس وحكايات، ومن بين تلك الكتب  كتاب "الشعر الجاهلي"، والذي كشف تفاصيل حكايته الكاتب اللواء حمدي البطران، حيث قال في كتاب “طه الذي رأى”، عن حوار دار بين عميد الأدب العربي وزوجته سوزان، إذ قال لها: “انتهيتُ من إملاء كتاب في الشعر الجاهلي، وراجعتُه، وسوف أدفع به للمطبعة”.
مدة كتابة كتاب الشعر الجاهلي
بينما ردت عليه قائلة: “استغرقت 3 أشهر في كتابته، وكنت مشغولًا طول الوقت بالاستماع للشعر وإملاء كتاب، آن لك أن تستريح، فقال: الكاتب والباحث لا يستريحان، بينما قالت: إذن نحاول السفر لفرنسا للاستجمام قليل، فقال -سأعمل على ذلك”.
ضوضاء بسبب كتاب الشعر الجاهلي
وذهبت سوزان إلى مطبخها وبقي طه حسين ممدّدًا على صوت موسيقى باخ، وهو يفكر في كتابه الذي أنجزه، وما سيجرّه عليه من متاعب، ووجد نفسَه يفكر في الأمر ولا ينام، ومع ذلك حاول السفر إلى فرنسا، ولكن أزمة الكتاب عطّلتْه عن السفر، وتحمّلَ فيها طه حسين مالا يطيق.
عطلة صيفية في لبنان
وقال البطران: “بعد أن هدأت الغمّة قليلًا سافر إلى لبنان، وأقام طه حسين مع سوزان في فندق في منطقة حمانا الجميلة في لبنان، كان الفندق يطلّ على شلال الشاغور الشهير، وعلى الرغم أنهما كانا في بدايات شهر سبتمبر، إلا أن ربوع البلدة كانت مبتلةً بسبب المطر والضباب أو الغطيط، واختبأت الشمس ليُستعاض عنها بدفء أهلها، وكان يُقلق طه حسين قليلا، ولكن كانت هناك أشجار وارفة ظليلة، مع لطف الأهالي، مما ساعد سوزان زوجته على الاسترخاء والاستمتاع بالجو الشاعري الجميل”.
قصائد شعرية في جمال سوزان حسين
وفي تلك البلدة أُقيمتْ ندواتٍ في الهواء الطلق، في الشعر والزجل اللبناني، كان الشعراء يتبارون على الترحيب بطه حسين، كما لو كانوا في مباراة كرة قدم، وفي تلك الندوات نالت سوزان طه حسين نصيبها من المديح عندما قال لها أحد الشعراء:
سيبقى اسمك يا سيدتي منحوتًا على جرانيت الشاغور.. مما جعل عينيها تفيضان بالدمع تأثّرًا.
اللقاء مع جورج أبيض وزوجته
وفي أثناء سفره إلى لبنان، التقى طه وسوزان في هذا الفندق الممثل المصري جورج أبيض وزوجته دولت أبيض التي مثّلت مسرحية اندروماك، وقد أحبّتها سوزان، وكان طه حسين يحب الاستماع إلى صوتها.
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عطلة صيفية في لبنان قصائد شعرية في جمال سوزان حسين اللقاء مع جورج أبيض وزوجته ضوضاء بسبب كتاب الشعر الجاهلي مدة كتابة كتاب الشعر الجاهلي الدكتور طه حسين

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