عمر مصطفى متولى: "كان نفسى أقدم شخصية سبرتو من زمان"

قرر المؤلف محمد صلاح العزب، تأليف مسلسل شمس الزناتي وهو العمل المكون من 10 حلقات يقدم من خلاله شخصية "سبرتو" للفنان الراحل مصطفى متولي ويجسد هذه الشخصية نجله عمر.

وتعاقد الفنان عمر مصطفى متولي على تقديم شخصية سيد سبرتو في مسلسل جديد مكون من 10 حلقات، وهي الشخصية التي سبق وقدمها والده في فيلم شمس الزناتي.

وتحمس عمر لفكرة المسلسل والشخصية التي سيقدمها بمجرد عرضه عليه من قِبل مؤلف العمل محمد صلاح العزب، ووافق على الفور دون تردد، مضيفًا لـ"الدستور": "بحب هذه الشخصية كثيرًا منذ صغر سني، وكنت أتمنى تقديمها منذ وقت طويل لذا تحمّست للفكرة على الفور".

فيلم شمس الزناتي

شمس الزناتي عرض للجمهور 1991، بطولة عادل إمام، مصطفى متولي، محمود حميدة، سوسن بدر، محمود الجندي، عبدالله محمود، أحمد ماهر، رشدي المهدي، إبراهيم نصر، علي عبدالرحيم، نهى العمروسي، سعيد طرابيك، من تأليف مجدي هداية، وإخراج سمير سيف.

العمل الجديد سيكون من 10 حلقات، وجار اختيار أبطاله هذه الفترة، خاصة أن العمل لم ينته مؤلفه من كتابته بشكل كامل، لكن من المرجح أن ينتهي منه بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، ليتم تحديد أبطاله وكذلك مخرجه الذي لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي.

شخصية سيد سبرتو

وسيد سبرتو هو الشخص الذي يحب صاحبه شمس الزناتي ويقف بجواره طوال الوقت ويقوم بالطعن بالسكين بشكل محترف للغاية، لكنه يعيبه فكرة شربه الخمر طوال الوقت، وهو ما جعل اسمه سيد سبرتو، وهنا يعيد صلاح العزب تجسيد الشخصية بشكل جديد من خلال الفنان الشاب عمر متولي وهو نجل صاحب الشخصية الحقيقي والده الفنان الراحل مصطفى متولي.