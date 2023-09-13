حسن البندارى: القصة والشعراء المعاصرين أفادوا من التكنيك السينمائى والتلفزيونى

تحدث الكاتب محمد جبريل، في كتاب "ناس من مصر" عن الكاتب والروائي حسن البنداري، ورصد الكثير من آرائه عن القضايا الإبداعية، حيث أشار البنداري بحسب ما أكده جبريل أن الإبداع الشعري في القديم والحديث قد يعمد إلى استعمال نمط خاص من الأسلوب يعبر به عن تجربته وهو الصورة القصصية.

ماذا قال البنداري عن كتاب القصة المعاصرين؟

وأوضح جبريل أن البنداري يرى أن كتاب القصة والشعراء المعاصرين أفادوا من التكنيك السينمائي والتلفزيونى الذي تطور بسرعة بسبب المنجزات الفنية السينمائية في القرن العشرين والحادي والعشرين يشهد بذلك العديد من النصوص القصصية والشعرية التي استغل فيها الشاعر وكاتب القصة بعض ألوان هذا التكنيك كالمونتاج أو الصور المركبة التي تصنع بضم عدد من الصور المستقلة بعضها إلى بعض وتداخل الصور وتلاحقها وسرعتها وبطؤها.



إضافة إلى الكثير من الطرق الأخرى مثل طريقة الارتداد أو الاسترجاع وقد توفر كل منهما على طريقة الارتداد التي تعرف بأنها الرجوع أثناء التسلسل الزمني المنطقي للقصة أو المسرحية أو الفيلم إلى ذكر أحداث ماضية لإيضاح الظروف التي أحاطت بموقف من المواقف أو للتعليق عليه مما ظهر أثره في كل من القصة والقصيدة.

مبدع صغير

وقال جبريل:" ناوشنى السؤال في حوار بين حسن البنداري وبينى، قال: أنا بداخلي مبدع هذا المبدع لازمنى منذ صغري، كتبت الرواية أولا في سن صغيرة ثم كتبت الرواية فالقصة القصيرة، وحين أعددت رسالتى للماجستير عن القصة القصيرة في إبداع محفوظ، فقد كتبت بروح المبدع وليس الناقد وهو ما حرصت عليه في كتاباتي التالية توارد الخواطر هو تسمية ما كنت قلته لمحفوظ وحقي وما قاله لي البندارى".

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