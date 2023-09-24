الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عقوبة الطالب الذى يرتكب انحرافات أخلاقية وحيازة أسلحة داخل المدارس

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

حددت لائحة الانضباط المدرسى التي أقرها الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للعام الدراسي الجديد 2023/2024م، عقوبة الطالب الذى يرتكب انحرافات أخلاقية مثل التزوير فى توقيع ولى الأمر وحيازة أسلحة وأدوات حادة داخل المدارس والتحرش الجنسى والسلوكيات الشاذة وحيازة الصور والمجلات المنافية للقيم والأخلاق.

وجاءت العقوبة مصنفة كالتالى:

المعالجة الأولى: توجيه وإرشاد من قبل الإخصائي الاجتماعي، والإخصائي النفسي، مع أخذ تعهد على الطالب وولي أمره بعدم التكرار، وإشراك الطالب في الأنشطة المدرسية، مع استمرار ملاحظته من قبل الإخصائيين الاجتماعبين، والنفسين والمعلمين، والتوعية للطلاب المحيطين بمخاطر تلك السلوكيات، وعرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية؛ لاتخاذ قرار بنقل الطالب إلى فصل آخر.

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قبل إعلان قرارها.. 10 معلومات أساسية عن لائحة الانضباط المدرسى

المعالجة الثانية: استدعاء ولي الأمر، وإخطاره بالمخالفة، ودراسة الحالة من قبل الإخصائي النفسي، ووضع خطة إرشادية مناسبة للمرحلة العمرية، وحرمان الطالب من بعض الأنشطة المدرسية مؤقتا، فضلا عن عرض الطالب على لجنة الحماية الفرعية؛ لاتخاذ القرار بفصل الطالب من 3 إلى 5 أيام.

المعالجة الثالثة: تحويل الطالب إلى لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية؛ لاتخاذ قرار بنقله إلى مدرسة أخرى.

نصوص لائحة الانضباط المدرسي 2023.. أول أيام العام الدراسي الجديد

لائحة الانضباط المدرسى الجديدة 

وكان قد اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لائحة الانضباط المدرسي الجديدة المقرر تطبيقها بداية العام الدراسي الجديد 2023/ 2024 م .

وجاءت تفاصيل لائحة الانضباط المدرسى الجديدة كالآتى:

تتضمن أهداف ومرتكزات اللائحة، للمادة (1):

تكفل لائحة النظام والانضباط المدرسي تنظيم حقوق وواجبات الطلاب، وأولياء الأمور، ومسئوليات وصلاحيات العاملين بالمدرسة؛ بهدف تحقيق الانضباط الذاتي للطالب داخل وخارج المدرسة، ويمثل الانضباط في المدرسة المصرية أولوية مهمة ينبغي أن تسير بشكل متوازٍ جنبا إلى جنب مع أولويات العملية التعليمية الأخرى، مثل: تطوير المناهج، ودمج التكنولوجيا في التعليم، والاهتمام بالنشاط المدرسي الذي يساعد على تنمية مهارات الطلاب وقدراتهم، وتطوير طرق التدريس، إذ إنه في غيبة النظام والانضباط المدرسي لا يمكن إنجاز أي من هذه المهام، ويتحول أي جهد في هذا المجال إلى فاقد.

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الانضباط المدرسي انحرافات أخلاقية عام الدراسي الجديد استدعاء ولي الأمر لجنة الحماية الفرعية الادارة التعليمية العملية التعليمية تطوير المناهج

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