الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الفاو يختار مصر لإطلاق برنامج الصحة النباتية الإفريقى

دورة تدريبية
دورة تدريبية

تعقد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع العديد من الهيئات والمنظمات الدولية ومنها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، العديد من ورش العمل والدورات التدريبية والزيارات الميدانية، لرصد الآفات الزراعية وتحسين الإنتاجية الزراعية.

فى الإطار ذاته، قامت الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات IPPC التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة( FAO) باختيار مصر لإطلاق برنامج الصحة النباتية الإفريقي African Phytosanitary Porgram، وذلك بحضور 90 ممثلًا من 11 دولة إفريقية وهي "مصر، المغرب، كينيا، غينيا بيساو، أوغندا، مالي، الكاميرون، سيراليون، الكونجو، زامبيا، زيمبابوي"، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر الجاري.

يأتي إطلاق برنامج الصحة النباتية الإفريقي نظرًا لدور مصر الريادي والإقليمي في إفريقيا، أيضًا ما يمتاز به الحجر الزراعي المصري من قوة فنية في مجال الصحة النباتية، والتي تمثل نموذجًا إفريقيًا يحتذي به في هذا المجال.

تكنولوجيا متقدمة يتم استخدامها لأول مرة لرصد الآفات الحجرية

من جانبه، قال المهندس إسلام فرحات، مدير وحدة تحليل مخاطر الآفات بالحجر الزراعى المصري، إن البرنامج التدريبي الذي يستمر لمدة 5 أيام سوف يتضمن جلسات وورش عمل حول رصد الآفات الحجرية، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لبعض المزارع للتعرف على أحدث تكنولوجيا متقدمة يتم استخدامها لأول مرة لرصد الآفات الحجرية ومكافحتها.

وأشار إلى أن المدربين هم خبراء من وزارة الزراعة الأمريكية، وبحضور ممثلي الاتحاد الإفريقي، حيث إن المتدربين الأفارقة سوف يقومون بتدريب زملائهم بعد عودتهم لبلادهم.

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وأضاف أن الدكتور أسامة الليثي، السكرتير العام للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، سوف يشارك في الورشة، بالإضافة إلى الدكتور عبدالحكيم الواعر، نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ممثل الفاو لإقليم الشرق الأدني وشمال إفريقيا، وكذلك مسئولو مكتب الفاو بالقاهرة.

الدولية لوقاية النباتات منظمة الأغذية الآفات برنامج الصحة النباتية الحجر الزراعي

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