الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ممثل وزارة الزراعة: الهدف من مهرجان النباتات الطبية والعطرية هو المزارع المصري

ممثل وزارة الزراعة
ممثل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: الهدف من مهرجان النباتا

 قال الدكتور عادل عبد  العظيم، ممثل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الهدف الأساسي من كافة الفعاليات التي تنظمها الوزارة، هو المزارع المصري، وإطلاعه على كيفية تنظيم عملية الإنتاج، الأمر الذي يسهم في زيادة الدخل القومي، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بملف النباتات الطبية والعطرية التي يطلق عليها "الذهب الأخضر"، حيث قامت الوزارة بتدشين البرنامج الوطني لتنمية النباتات الطبية والعطرية، وتعمل كذلك على استنباط أصناف جديدة منها تتماشى مع التغيرات المناخية التي يمر بها العالم، كما قامت بتشكيل فرق متخصصة لدراسة كل ما يتعلق بهذه النباتات، لافتاً إلى أنه يجري تنفيذ استراتيجية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية وأماكن زراعة كل محصول واحتياجاته، متمنياً سرعة إعداد خطة شاملة تتضمن دور كل جهة ومسئولياتها لتطوير هذا القطاع خلال الفترة القادمة.

ورداً على المشكلة التي طرحها أحد المزارعين، اليوم الخميس، في مهرجان النباتات الطبية والعطرية  بشأن اشتراطات التصدير للنباتات الطبية والعطرية، والتي تستلزم الحاجة إلى نقل هذه المنتجات إلى دولة تركيا لتعقيمها قبل التصدير. 

أكد محافظ الفيوم استعداد المحافظة لتوفير الأرض اللازمة والتنسيق مع البنك الزراعي وهيئة تنمية الصعيد وكافة الجهات ذات الصلة، لإقامة وحدة تعقيم متكاملة للنباتات الطبية والعطرية بالقرب من أكبر تكتل لهذه النباتات بالمحافظة، للتيسير على منتجي ومصدري النباتات الطبية والعطرية في محافظة الفيوم وكافة محافظات الجمهورية، حيث ستكون هذه الوحدة هي الأولى من نوعها في مصر لتعقيم النباتات الطبية والعطرية قبل تصديرها.

وعلى هامش فعاليات مهرجان النباتات الطبية والعطرية، افتتح محافظا الفيوم والوادي الجديد، وضيوف المهرجان، وتفقدوا معرض النباتات الطبية والعطرية ومنطقة بازارات الحرف اليدوية، كما تم تكريم داعمي ورعاة المهرجان، وتسليم الجوائز للفائزين في المسابقات.  

وانطلقت صباح اليوم، فعاليات المهرجان الثاني للنباتات الطبية والعطرية، الذى تنظمه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" مصر، بالتعاون مع محافظة الفيوم، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،  وبالتنسيق مع عدد من الجهات الشريكة، على مدى يومي 21 و22 سبتمبر الجاري، بفندق هلنان أوبرج الفيوم، على ضفاف بحيرة قارون، بهدف تعزيز قدرات صغار المزارعين وتحسين سبل معيشتهم، وتوعيتهم بالممارسات الزراعية النظيفة، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه المشتغلين بقطاع النباتات الطبية والعطرية وسبل التغلب عليها. 

ممثل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مهرجان النباتات الطبية والعطرية المزارع المصري محافظ الفيوم البرنامج الوطني

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