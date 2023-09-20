بنت الفيوم بطلة "الكيك بوكسينج" تفوز ببطولة الجوجيتسو الياباني

بين الكثير من المنافسين تجدها واثقه من قدراته موهبتها، وتقف تقاتلهم بشجاعة وإقدام وتبرحهم ضرباً، متفوقةً عليهم رغم كونها مازلت لم تتخطى العشرون عامًا، لكن قوتها وشجاعتها وإقدامها أهلتها لحصد المركز الأول في بطولة "الجوجيتسو الياباني"، في “الكيك بوكسينج”، التي تعد من أخطر الرياضات القتالية.

هند حامد إبراهيم، صاحبة الـ24 عاماً، من أبناء قرية النزلة بمحافظة الفيوم، بدأت تعلم فنون “الكيك بوكسينج” منذ خمسة أعوام من التمرين المتواصل، وبسبب بعد مسافة صالة التدريب بمدينة الفيوم التي تبعد قرابة 30 كيلومتراً عن إقامتها، توقفت عن ممارسة اللعبة، لتفاجأ باتصال هاتفي من مدربها الكابتن "محمد فاضل"، يحثها على المشاركة مع زملائه في البطولة كونها أول بطولة من نوعها تقام على أرض مصر، وتقول هند: “إنها رفضت فى البداية خوفًا من الخسارة لإحساسها بعد الاستعداد الجيد للبطولة، ولكن المدرب أصر على مشاركتي”.

وأضافت هند حامد بطلة الكيك بوكسينج في حديث خاص لـ"الدستور"، في البداية شعرت بالخوف كوني سوف أبدأ منافسات البطولة متأخرة ولكن قام مدربي بدور كبير في تشجيعي على المشاركة والفوز بالبطولة.

وأكدت هند، أن والديها كان لهما دورًا كبيرًا في تشجيعها وعلى المشاركة، لثقتهما في قدرتها على الفوز بالبطولة.

وقال الكابتن محمد فاضل المدير الفني لفريق نادي قارون الرياضي بالفيوم، إن بطولة الجوجيتسو الياباني، والايكي جوجيتسو، هي أول بطولة تقام علي أرض مصر وشاركنا فيها ب 9 لاعبين وحصدنا 17 ميدالية متنوعة.

وأضاف فاضل، بأن فريق نادي قارون هو الفريق الوحيد من محافظة الفيوم الذي شارك في البطولة التي شارك فيها 37 نادي ومركز شباب بعدد 400 لاعب ولاعبة.

وأكد فاضل، أن الفريق تلقى كل الدعم والتشجيع من المستشار محمود عبد التواب رئيس مجلس إدارة النادي وأيضًا المهندس احمد أدهم الأفندي عضو مجلس الإدارة ومقرر النشاط الرياضي بالنادي.