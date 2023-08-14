معسكر مفتوح لمنتخب "الكيك بوكسينج" استعدادًا للبطولات الدولية

أعلن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، برئاسة محمد صبيح، عن بداية إقامة معسكر مفتوح لجميع عناصر المنتخبات الوطنية في مختلف الأعمار السنية استعدادًا للمشاركة في البطولات العربية والدولية المقبلة.

وقال محمد صبيح إن منتخبات البراعم والشباب والناشئين والعموم تتدرب في معسكر مفتوح داخل المدرسة العسكرية بالهايكستب بواقع نحو 200 لاعب ولاعبة.

وأضاف أن قرار الاتحاد المصري للكيك بوكسينج بإقامة معسكر مفتوح لكل العناصر مبكرًا، من أجل تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا حتى يكونوا على أتم الاستعداد للاستحقاقات العربية والدولية المقبلة، متابعًا أنه قبل إقامة البطولات بوقت كافٍ ستتم إقامة معسكر مغلق للعناصر المشاركة من أجل فرض حالة من التركيز الشديد داخل صفوف المنتخب الوطني.

- شروط انضمام اللاعبين واللاعبات للمنتخب الأول

وكشف رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج أن شروط انضمام اللاعبين واللاعبات للمنتخب الأول للمراحل السنية المختلفة من الحاصلين على المركز الأول فقط في البطولات التصنيفية للمستوى الأول، ويكون الاتحاد مسئولًا عن اللاعبين بشكل كامل من أدوات وملابس ومعسكرات مفتوحة ومغلقة وتجهيزات اللاعبين للبطولات الدولية المختلفة، ويتم عمل اختبار تحديد مستوى بشكل شهري للاعب، للوقوف على مدى استمراريته بالتدريب داخل المنتخب الأول.

وتابع أن المنتخب الثاني للمراحل السنية المختلفة يكون للاعبين واللاعبات الحاصلين على المركز الأول في بطولات الجمهورية للأندية أو للمناطق أو الجمهورية للقطاعات، ويكون الاتحاد مسئولًا أيضًا عن تدريب اللاعبين بهذا المنتخب حسب خطة الجهاز الفني للمنتخب، ويتم عمل تجارب مستمرة مع المنتخبات الأعلى والأدنى للرفع من كفاءة هؤلاء اللاعبين.

وأوضح أن المنتخب الثالث للمراحل السنية المختلفة يشمله قرار بإقامة أكاديمية تابعة للاتحاد يتواجد فيها اختيار اللاعبين الحاصلين على المركزين الثاني والثالث بالبطولة التصنيفية وبطولات الجمهورية للأندية والمناطق والقطاعات برسوم تدريب شهريًا بواقع 500 جنيه، بواقع وحدتين تدريب أسبوعيًا للتأهيل للمستوى الأعلى، ويتم عمل لقاءات دورية مع المنتخبات الأعلى، ويكون الفائز من المنضمين للمنتخب الأعلى مع إعفائه من رسوم التدريب.