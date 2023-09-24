الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ترشيح قرية ساحل الجوابر بالمنوفية لمبادرة "القرية الخضراء"

قرية ساحل الجوابر
قرية ساحل الجوابر

رشحت محافظة المنوفية قرية ساحل الجوابر التابعة لمركز الشهداء، للدخول في مبادرة "القرية الخضراء" والتي تندرج تحت مبادرات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

لجنة شؤون البيئة تفحص إمكانية تأهيل القرية لدخولها المسابقة

واستقبل طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء اليوم برفقة شادية الهجين رئيس الوحدة القروية بساحل الجوابر لجنة شؤون البيئة بمحافظة المنوفية برئاسة الدكتور أحمد أبو بكر مدير إدارة شؤون البيئة بالمحافظة خلال ثاني زيارة ميدانية للجنة لقرية ساحل الجوابر لتأهيلها للدخول بمبادرة القرية الذكية الخضراء.

والجدير بالذكر أن مبادرة القرية الذكية الخضراء، تندرج ضمن مبادرات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتي تهدف إلى الوصول بقرى المبادرة إلى المعايير والمواصفات البيئية العالمية، والحصول على شهادة ترشيد للمجتمعات الخضراء. 

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ببذل أقصى جهد لتوافر كافة محاور وشروط المبادرة سواء محور الطاقة أو محور المياه أو محور الموارد وهي المحاور اللازمة لحصول القرية على شهادة ترشيد، والتي تأتي ضمن توجهات الدولة لدعم المشروعات الخضراء في مواجهة التحديات المناخية وتغيرات المناخ وتحقيق التنمية المستدامة بقرى الريف المصري.

حملات نظافة واستعدادات مكثفة بقرية ساحل الجوابر لدخولها مسابقة القرية الذكية

وشهدت قرية ساحل الجوابر أعمال مكثفة استهدفت تجميل وتنظيف القرية استعداداً لدخول مسابقة " القرية الخضراء الذكية، وذلك بتعاون جميع رؤساء الوحدات القروية بمتابعة منال عيده نائب رئيس المدينة في زراعة المزيد من الأشجار وأحواض الزهور وطلاء مدخل القرية وسياج الحديقة العامة بالمدخل فضلاً عن كنس الشوارع خلال حملة نظافة مجمعة استمرت عدة ساعات.

وكان  طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء قد وزَّع المهام منذ أمس على رؤساء وسكرتيري الوحدات لضمان انتظام الأعمال وبما لا يُخل بأعمال النظافة بباقي قرى المركز.

محافظة المنوفية القرية الذكية مبادرة اخضر حياة كريمه مركز الشهداء

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