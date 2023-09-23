السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قافلة جامعة المنوفية الطبية توقع الكشف الطبي على 1500 مريض بشمال سيناء

جانب من القافله
جانب من القافله

نظمت جامعة المنوفية قافلة طبية متكاملة بمحافظة شمال سيناء في الفترة من ١٩ سبتمبر الجاري والتي أنهت فعالياتها اليوم وذلك بمدينتين نخل والحسنة، ووقعت الكشف الطبي على ١٥٠٠ مريض في تخصصات طبية مختلفة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، واللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، وإشراف الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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١٢عيادة تخصصية

وضمت القافلة ١٢عيادة تخصصية ومعمل تحاليل طبية وتوزيع نظارات طبية ومستشفى متخصص في طب العيون ومركز متخصص في الأسنان. 

كما تم توزيع ٢٠٠ كرتونة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا، هذا وتم توزيع جميع الأدوية بالمجان وتحويل عدد من الحالات المريضة للمستشفيات الجامعية الأقرب للمرضى للعلاج على نفقة الدولة.

قام على تنظيم وتنفيذ فعاليات القافلة الدكتور فريد وجدي، المشرف العام على القوافل بالجامعة وكيل كلية العلوم الطبية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد شعبان منسق وزارة الشباب والرياضة وإشراف الدكتور محمد النعمانى عميد كلية الطب والدكتور رانيا عزمي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وحمدي عبدالرحمن، مدير عام خدمة المجتمع وتنمية البيئة وحسام أبو النجا مدير إدارة القوافل بالجامعة وشارك من كلية الطب عدد كبير من الأطباء في تخصصات العيون والقلب والجراحة العامة والمسالك والأطفال والعظام والأنف والأذن والنسا والتوليد والجلدية والصدر.

محافظة المنوفية جامعة المنوفية شمال سيناء قافلة مجانية الأسر الأولى بالرعاية

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