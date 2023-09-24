كواليس زيارة الملك تشارلز لفرنسا وتصاعد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين

اعتبرت زيارة الدولة التي قام بها الملك تشارلز الثالث إلى فرنسا الأسبوع الماضي نجاحًا للعلاقات الأنجلو- فرنسية، وعودة للعلاقات التاريخية بين فرنسا وبريطانيا مرة أخرى، ولكن بالرغم من الصداقة القوية بين الملك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فقد كشفت الزيارة أيضًا عن وجه قاتم آخر للعلاقات الدبلوماسية المتوترة، فما جرى خلف الكواليس كان عكس ما ظهر أمام الكاميرات، حيث وصف المسؤولون البريطانيون الزيارة بالفوضوية، ووجهوا اتهامات مباشرة لموظفي قصر الإليزيه.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أظهرت اللقطات أن ماكرون يتمتع بعلاقة صداقة قوية مع الملك تشارلز الثالث، حتى أن البعض وصفها بأنه "صداقة حميمة"، بينما كانت زوجته بريجيت على علاقة قديمة بالملكة كاميلا.

كواليس صادمة في العلاقات البريطانية الفرنسية

وأفادت الصحيفة بأن ما يجري خلف الكواليس بين موظفي السفارة البريطانية وفريق الإليزيه لم تكن ودية - حيث وصف أحد المساعدين الفرنسيين بأنهم "صعبون"، حيث أدار الزيارة مساعدون في قصر باكنجهام وفريق من وزارة الخارجية، إلى جانب مسؤولين فرنسيين وقوات الأمن، ولم تكن العلاقات بين الطرفين جيدة.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين، الذي كان عليه أيضًا التعامل مع كأس العالم للرجبي ورحلة البابا إلى مرسيليا، إن الأسبوع كان "صعبًا للغاية" بالنسبة للشرطة الفرنسية.

وزادت التسريبات في الصحافة الفرنسية الأمور سوءا. اضطر الملك والملكة إلى السفر إلى بوردو بدلاً من ركوب القطار بعد أن نشرت وسائل الإعلام المحلية خططهما، وتدرك وزارة الدفاع أن قصر باكنجهام شعر بالدعم الكامل من فريق ماكرون. لكن في بعض الأحيان، أدى الجدول الزمني الصارم والضغوط الأمنية إلى تفاقم التوترات على الأرض.

وأضافت الصحيفة أن في نوتردام، اندلع جدال عندما لم تسمح قوات الدرك لموظفي السفارة بمرافقة وسائل الإعلام البريطانية إلى وجهة الملك تشارلز في الكاتدرائية، وفي قصر فرساي تكشفت مشاهد فوضوية أثناء حفل موسيقي لأوركسترا شاتو دو فرساي في الكنيسة الملكية.

وأشار أحد مسؤولي السفارة في وقت لاحق إلى أن الفرنسيين "أخطأوا في ترجمة" الرحلة إلى الكنيسة، تصاعدت التوترات بشكل أكبر في اليوم الثاني من الجولة عندما غيرت الأمطار الغزيرة خطط زيارة قرية كأس العالم للرجبي خارج باريس في اللحظة الأخيرة.

وقال أحد المسؤولين: "هذا أمر فظيع في الواقع، لقد دمر المطر تلك الزيارة".

واشتكى مصدر بالسفارة من إحباط الاستعدادات للزيارة لأن العديد من المسؤولين الفرنسيين ذهبوا في إجازة قبل أسابيع من شهر أغسطس، ما يجعل "من المستحيل إنجاز أي شيء".

وقال أحد المسؤولين البريطانيين: "من الصعب للغاية التعامل مع، شعب الإليزيه".

ووافق آخر على ذلك قائلاً: "كانت باريس فوضوية، كان الفرنسيون يعرفون كل شيء مقدمًا ولم يخبرونا بأي معلومات لأسباب أمنية".