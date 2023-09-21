بعد زيارة الملك تشارلز الثالث لفرنسا.. ما هى الرسائل المراد إيصالها للعالم؟

كشف إيلي حاتم، باحث في العلاقات الدولية، أبرز الرسائل المباشرة من زيارة ملك إنجلترا، تشارلز الثالث، لفرنسا، وتأثيرها على تاريخ العلاقات بين بريطانيا وفرنسا.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن أهم وأبرز تلك الرسائل من زيارة ملك إنجلترا لفرنسا، هى تخطي جميع الأزمات والمشكلات عبر تاريخ كلا البلدين.

تحديات دولية تواجه فرنسا وبريطانيا

وأضاف أن بريطانيا رغم خروجها من الاتحاد الأوروبي إلا أنها ما زالت تمثل قوة دولية، في الوضع الذي تراجعت فيه فرنسا على الساحة الدولية، مؤكدا أن الرسالة الأخرى المراد توصيلها للعالم هي وجود جبهة ممثلة في الدولتين.

وتابع: "بريطانيا وفرنسا تريدان أن تمثلا جبهة في وجه التحديات التي أصبحت تواجه أوروبا في تلك الأثناء، خاصة من الناحية الاقتصادية".

ووصل ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، رفقة عقيلته الملكة كاميلا، الأربعاء، العاصمة الفرنسية باريس، في إطار زيارة رسمية تشمل أيضًا مدينة بوردو، وتستمر 3 أيام.