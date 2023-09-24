عبدالحليم قنديل: بولندا استنفذت كل مخزونها من السلاح وقدمته إلى أوكرانيا

قال الدكتور عبدالحليم قنديل، الكاتب الصحفي، إن الرئيس البولندي أندريه دودا قال تعبيرًا بليغاً بأن الرئيس الأوكراني زيلينيسكي يبدو كغريق، ومن يتقدم لإنقاذه يشده معه إلى القاع، معقبًا:"هذا جوهر ما يحدث بالضبط".

بولندا صقر الصقور في مساندة أوكرانيا

وأضاف عبدالحليم قنديل خلال لقاءه ببرنامج حديث الأخبار الذي يقدمه الإعلامي محمد الرميحي، عبر فضائية extra news، أن أندريه دودا إذا تحدث عن الشأن البولندي والخبرة البولندية، خاصة وأن بولندا كانت صقر الصقور في مساندة أوكرانيا، لكن ما جرى أن بولندا تعتبر واحدة من عدد من الدول في شرق أوروبا ومنها سلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا، والتي استنفذت كل مخزونها من السلاح السوفيتي القديم وقدمته إلى أوكرانيا، لدرجة أن سلوفاكيا قبل شهور قالت أنه لم يعد لديها طائرة واحدة، وها ما يفسر ما يبدو ملغزاً للكثيرين كيف أن روسيا لديها كل هذا التفوق الجوي، ويبقى السلاح الجوي الأوكراني قادراً على القيام ببعض الغارات.

وأوضح أن المشكلة والمعضلة الحقيقية التي تواجه الطرف الآخر الغربي، أنه يحارب بكل أنواع السلاح من الخبرة الميدانية، وبالأقمار الصناعية والتوجيهات، لكن بالأساس الجنود الأوكرانيون هم الوقود الأساسي للحرب.