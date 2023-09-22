الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سامح شكري: نأمل انتهاء الحرب الأوكرانية.. ومصر تتواصل مع الأطراف

سامح شكري
سامح شكري

كشف سامح شكري، وزير الخارجية المصري، تفاصيل اجتماعه بنظيره الروسي سيرجي لافروف، على هامش انعقاد الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال خلال حواره مع الإعلامية جيهان منصور على شاشة "القاهرة الإخبارية": "اجتماعي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف جاء في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، وهي متشعبة وعميقة، ونتناول القضايا الإقليمية والدولية".

شكري: نأمل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية قريبا

وأضاف: "نأمل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية قريبًا، ومصر عضو في لجنة الاتصال العربية والقادة الأفارقة التي زارت العاصمتين موسكو وكييف تتواصل مع الأطراف لحل الأزمة، دون أن تنحاز لأي منهما".

ولفت إلى أن الصراع الروسي الأوكراني ألقى بظلاله على الاستقرار الدولي، والأوضاع الاقتصادية الدولية، ويجب حل النزاع بالطرق السلمية.

وزير الخارجية المصري سامح شكري القاهرة الإخبارية القادة الافارقة الصراع الروسي الأوكراني

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