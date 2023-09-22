الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شكرى: دعوة إصلاح مؤسسات التمويل الدولية أطلقها الرئيس السيسى فى كوب 27

سامح شكري
سامح شكري

قال  سامح شكري، وزير الخارجية، إن دعوة إصلاح مؤسسات التمويل الدولية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في “كوب 27”، وأخذت زخمًا كبيرًا من الدول النامية، واعتراف شركاء الدول النامية بأن هناك حاجة لتحقيق التنمية المستدامة للكل، لأن أي إخفاق الدول النامية سيكون له تداعيات على الدول المتقدمة.

الجزء الأكبر من سكان الكوكب يعانون من ضغوط اقتصادية

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية جيهان منصور على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الجزء الأكبر من سكان الكوكب يعانون من ضغوط اقتصادية وعدم قدرة على توفير العمالة والاحتياجات الأساسية لشعوبها.

ولفت إلى أنه بعد مرور قرابة العام، لا يزال نفس الطلب مطروحا، ولم تشهد الدول النامية تطورا حقيقيا أو جهودا لوضع آليات لإصلاح مؤسسات التمويل الدولية، مما يتيح القدرة على مواجهة الأزمة الاقتصادية وأزمة المناخ، التي لا يمكن للدول النامية التعامل معها دون توفير الموارد والتكنولوجيا.

سامح شكري إصلاح مؤسسات التمويل الدولية السيسي الرئيس السيسي القاهرة الإخبارية

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