الحكمدار إسماعيل بيومى لـ"الشاهد": تدربنا على سلاح حرب أكتوبر 4 سنوات

قال الحكمدار إسماعيل بيومي، أحد أبطال سلاح المهندسين في حرب أكتوبر، إنه كان دائمًا يريد الانضمام للجيش لكن السن كانت عائقًا، متابعًا: "كنت عاوز أشتغل بحاجة أثقل من بندقية المقاومة الشعبية".

وأضاف حكمدار الساتر الترابى خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "تم تجنيدي في الجيش عام 1969 وذهبت إلى سلاح المهندسين".

وتابع: "بعد التدريب الأولي في مركز التدريب بدأوا يختاروننا على الفرازة للناس اللي تستخدم مضخات المياه وتدربنا في منتصف 69 في حلوان، وكنت حزين جدًا أني تركت الجبهة وذهبت للمنطقة المركزية".

وأردف: "نتدرب على حاجات مش عارفين هي إيه أنا كنت عاوز أحارب واشتبك، جابوا الأول طلمبات السد العالي لكن لم نستخدمها في الحرب، وبعد ذلك تدربنا على الماكينات الخفيفة المستوردة من ألمانيا لمدة 4 سنوات".

الحكمدار إسماعيل بيومي: تدربنا في جميع البحار التي تشبه قناة السويس

واستكمل: "الرئيس السادات قال الألمان ضحكوا عليا وقال ده معندوش ناطحات سحاب وهيوقع المباني بالماكينات المستوردة".

وأكد أنه تدرب على هذا السلاح لمدة 4 سنوات في جميع البحار التي تشبه قناة السويس.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.