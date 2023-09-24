الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الصلاة فى مصر الأحد 24 سبتمبر 2023

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

الصلاة هي الركن الثاني من الإسلام بعد النطق بالشهادة وهي عماد الدين وفيها قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَحُجُّوا، وَاعْتَمِرُوا، وَاسْتَقِيمُوا يُسْتَقَمْ بِكُمْ" ، فاستقامة العبد من قوام وصلاح صلاته.

 

مواعيد الصلاة في الفروض الخمس 

وكل يوم يكثف المسلمون البحث عن مواعيد الصلاة وننشر  في السطور الآتية مواعيد الصلاة اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 في محافظات مصر.. لما لها من مكانة عظيمة في الإسلام، فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظر فيه من أعمال المسلم.

 

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مواعيد الصلاة  في مصر الأحد 24 سبتمبر 2023

لذا ننشر في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 في محافظات مصر:

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان المغرب بالقاهرة

المغرب: 6:50

موعد أذان المغرب بالإسكندرية

المغرب: 6:56

موعد أذان المغرب بأسيوط

المغرب: 6:51

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة

موعد أذان الفجر: 5:17

موعد أذان الظهر: 12:47

موعد أذان العصر: 4:14

موعد أذان المغرب: 6:50

موعد أذان العشاء: 8:08

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:21

موعد أذان الظهر: 12:53

موعد أذان العصر: 4:19

موعد أذان المغرب: 6:56

موعد أذان العشاء: 8:14

 

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023 فى محافظات مصر

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسيوط

موعد أذان الفجر: 5:20

موعد أذان الظهر: 12:48

موعد أذان العصر: 4:14

موعد أذان المغرب: 6:51

موعد أذان العشاء: 8:06

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسماعيلية

الفجر: 5:12

الظهر: 12:43

العصر: 4:10

المغرب: 6:47

العشاء: 8:04

فضل  الصلاة للعبد المؤمن

تساعد الصلاة العبد على التوقف عن فعل الأمور السيئة، والابتعاد عن الأشياء المنكرة، وذلك بحسب ما جاء في قول الله تعالى: "إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنۡهَىٰ عَنِ الفَحۡشَآءِ وَٱلمُنكَرِ وَلَذِكر اللَّهِ أَكبرُ" (سورة العنكبوت، الآية 45).

من فوائد الصلاة أنها تُغفر للمؤمنين ذنوبهم ومعاصيهم التي يرتكبونها في الليل والنهار. وروى عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "تحترقون، تحترقون، فإذا صليتم الفجر غسلتها، ثم تحترقون، تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون، تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون، تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون، تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون، فلا يُكتب عليكم حتى تستيقظوا".

وقال المنذري في كتابه "الترغيب والترهيب" إن هذا الحديث رواه الطبراني في كتابي "الصغير" و"الأوسط" وإسناده حسن، ورواه في كتاب "الكبير" موقوفًا عليه وهو أشبه بالصحيح.

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