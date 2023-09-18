الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

مع بدء الصباح الباكر يحرص المسلمون في كافة أنحاء الجمهورية على البحث عن مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023 في محافظات مصر، وذلك رغبة في تأديتها في أوقاتها الصحيحة، حيث أنها تعد أهم فرض أوجبه الإسلام، كما أقرها الله "سبحانه وتعالى" مركز أساسي وهي ثاني أركان الإسلام.

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023 في محافظات مصر

لذلك ننشر "الدستور" مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 18  سبتمبر  في عام 2023 ببعض من محافظات مصر.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18 سبتمبر في القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:12  صباحًا.

موعد صلاة الظهر 12:50 مساءً.

موعد صلاة العصر اليوم الإثنين 20: 4 مساء.

موعد صلاة المغرب اليوم الإثنين 7:00 مساءً.

توقيت صلاة العشاء اليوم الإثنين 8:18 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18 سبتمبر في الإسكندرية

صلاة الفجر 5:16 صباحًا.

موعد صلاة الظهر اليوم الإثنين 12:55 مساءً.

صلاة العصر 4:25 مساءً.

موعد صلاة المغرب اليوم الإثنين 7:05 مساءً.

صلاة العشاء اليوم الإثنين 8:24 مساءً.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الإثنين 18 سبتمبر  

صلاة الفجر 5:07 صباحًا.

موعد صلاة الظهر اليوم الإثنين 12:46 مساءً.

صلاة العصر 4:16 مساءً.

موعد صلاة المغرب اليوم الإثنين 7:56 مساءً.

صلاة العشاء 8:14  مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18 سبتمبر في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 5:02 صباحًا.

وقت صلاة الظهر اليوم الإثنين 12:38 مساءً.

موعد صلاة  العصر اليوم الإثنين 4:06 مساءً.

وقت صلاة المغرب اليوم الإثنين 6:47 مساءً.

وقت صلاة العشاء اليوم الإثنين 8:03 مساءً.

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مواعيد الصلاة اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 فى محافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18 سبتمبر في محافظة أسوان 

توقيت صلاة الفجر اليوم الإثنين 5:12  صباحًا.

موعد صلاة الظهر اليوم الإثنين 12:44 مساءً.

توقيت صلاة العصر 10: 4 مساءً.

موعد صلاة المغرب اليوم اإاثنين 6:52 مساءً.

موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 8:05 مساءً.

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