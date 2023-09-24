إقبال كبير على شوادر حلوى المولد.. ومواطنين "سعرها أقل وجودتها عالية"

شهدت شوادر حلوى المولد النبوي إقبالا كثيفا من قبل المواطنين خلال الأيام الجارية لشراء الحلوى والتي تعتبر ضمن أهم مظاهر احتفالات المولد النبوي التي يحرص عليها المسلمين، تزامنا مع اقتراب موعد المولد النبوي الذي يهل علينا يوم الأربعاء، 12 ربيع الأول 1445، في حين يصادف تاريخ المولد النبوي في العام الميلادي 2023 يوم 27 سبتمبر.

أسعار حلوى المولد النبوي

وتكدست شوادر حلوى المولد النبوي بالمواطنين على مدار الأيام الجارية خاصة في ظل ارتفاع أسعارها داخل المحال المعروفة، وتقول سعاد محمد، إحدى المواطنات، إنها حرصت على شراء حلوى المولد النبوي الشريف من الشوادر والتي تتمتع بوجود كافة أنواع وأشكال الحلوى بأسعار أقل بكثير من محال الحلويات والتي شهدت ارتفاعا حادا في الأسعار خلال الموسم الحالي.

تابعت أن الأسعار في الشوادر مناسبة لجميع الفئات والطبقات، فهناك علبة حلوى المولد النبوي الصغيرة وزن 2 كجم يصل لـ 132 جنيهًا، فيما يبلغ سعر علبة حلوى المولد النبوي الصغيرة وزن 1 كيلو جرام نحو 65 جنيها، يبلغ سعر علبة حلوى المولد النبوي الصغيرة الـ 10 قطع نحو 145 جنيهًا، مؤكدة على أن علب الحلويات وأسعارها مناسبة لجميع الفئات، كما أن هناك علب أغلى بمحتويات أكثر ومتنوعة وفقا لطلب الزبائن.

إقبال على حلوى المولد

ومن جانبها أكدت صفاء عبد الرازق، إحدى المواطنات، أن الأجواء الاحتفالية الموجودة داخل الشوادر هي السبب في زيادة الإقبال المستمر عليها وشراء الحلوى من الشوادر، لافتا إلى أنها حرصت على القدوم لشراء الحلوى من الشادر وبصحبتها بناتها لكي يشعرون بروحانيات المناسبة الدينية والأجواء الاحتفالية التي تشمل الشادر من أنوار وعرائس وحلوى وغيرها من مظاهر الاحتفال.

واستكملت حديثها بأن حلوى المولد النبوي الموجودة في المجمعات الاستهلاكية والشوادر هي الحل الأمثل للمواطنين لشراء حلوى المولد في ظل زيادة أسعارها في المحال الكبري والتي زادت لأكثر من الضعف مقارنة بأسعار العام الماضي.

احتفالات الشوادر بالمولد النبوي

أضافت علا عثمان، إحدى المواطنات أن الأسعار في الشوادر مخفضة للغاية فعروسة المولد النبوي يبدأ سعرها من 60 جنيها في ظل ارتفاع أسعارها بالمحال الخارجية ووصولها لـ 1000 وأكثر، كما أن علب حلوى المولد النبوي تبدأ من 100 جنيها ما يجعل الشوادر قبلة للمواطنين كونها توفر جميع الأنواع بجودة عالية وسعر مخفض.