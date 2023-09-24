أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023، حيث تباينت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023، واستقرت أسعار الحديد، وثبت سعر طن حديد عز عند مستوى 33500 جنيه، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، ووصل سعر الأسمنت المسلح إلى 1970 جنيها، بعدما كان وصل إلى 1990 جنيها.

ونكشف في التقرير التالي سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023:

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023

وصل سعر طن حديد عند مستوى 33500 جنيه.

أما عن سعر طن حديد سرحان فسجل نحو 31800 جنيه.

في حين بلغ سعر طن حديد عند مستوى 33000 جنيه.

سجل سعر طن حديد المعادي نحو 32200 جنيه.

وصل سعر طن حديد مصر ستيل إلى 32100 جنيه.



أسعار الحديد اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023

أما عن سعر طن حديد العشري والمصريين استقر عند مستوى 32500 جنيه.

بلغ سعر طن حديد الكومي نحو 32400 جنيه.

سجل سعر طن حديد المراكبي نحو 32500 جنيه

وصل سعر طن حديد عطية إلى 32700 جنيه

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أسعار الأسمنت اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023

انخفض سعر أسمنت المسلح عند مستوى 1970 جنيهًا.

تراجع سعر أسمنت النصر عند مستوى 1920 جنيهًا للطن.

سجل سعر أسمنت وادي النيل نحو 1870 جنيهًا في الطن.

بلغ سعر أسمنت حلوان نحو 1940 جنيها في الطن.

أما عن أسعار الأسمنت المخلوط فتتراوح ما بين 1270 إلى 1380 جنيهًا.

بينما تسجل أسعار الأسمنت المقاوم ما بين 1950 و2050 جنيهًا.

كما ثبتت أسعار الأسمنت الأبيض ما بين 3500 جنيهًا إلى 3600 جنيه.

الجدير بالذكر أن سوق مواد البناء يعاني ركودا كبيرا بحركتي البيع والشراء، الأمر الذي دفع المصنعين لتثبيت أسعار الحديد والأسمنت لعدة أشهر دون تغيير، أو تحريكها في نطاق ضيق.

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