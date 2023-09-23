سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 23-9-2023 فى البنوك

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 23-9-2023 في البنوك المصرية وفقا للوحة التعاملات المالية محور اهتمام الملايين من المواطنين وذلك عقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي المصري الأخير والذان قررا تثبيت أسعار الفائدة.

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 23-9-2023 في البنوك

زاد البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 23-9-2023 في البنوك المصرية وذلك عقب إرجاء صندوق النقد الدولي مراجعة البرنامج الاقتصادي المصري إلى الربع الأول من العام المقبل 2024 وهى كما يلي:-

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار الأمريكي في البنك الاهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وصل الدولار الأمريكي في بنك مصر إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

استقر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي CIB وصل الدولار الأمريكي إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الدولار نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك قطر الوطني الأهلي QNB سجل الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك كريدي أجريكول استقر الدولار الأمريكي عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل الدولار إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك البركة الإسلامي وصل الدولار إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية

سجل اليورو الأوروبي نحو 32.80 جنيه للشراء و32.95 جنيه للبيع.



وصل الجنيه الاسترليني إلى 37.79 جنيه للشراء و37.96 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي عند مستوى 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدينار الكويتي نحو 99.79 جنيه للشراء و100.13 جنيه للبيع.

سجل الدرهم الاماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.