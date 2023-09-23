مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 23-9-2023 فى الأسواق المصرية

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 23-9-2023 أحد أبرز الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية على المنصات الإلكترونية من قبل الملايين من المواطنين الراغبين في البناء وتشطيب الوحدات السكنية والمحلات التجارية حيث تشهد السوق المصري استقرار كبير بسبب استقرار أسعار الصرف في البنوك المصرية.

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 23-9-2023 في الأسواق المصرية

استقرار ملحوظ في سوق مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 23-9-2023 خلال الفترة الحالية بالتزامن مع اجتماع البنك المركزي المصري واستقرار أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري وإليكم الأسعار بالتفصيل:-

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي نحو 33000 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز نحو 35000 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الدخيلة نحو 35000 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الجارحي نحو 32500 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الجيوشي نحو 33000 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة السويس نحو 33000 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي نحو 32500 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر سيتيل نحو 33400 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين نحو 33700 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري نحو 32000 جنيه للطن الواحد.

أسعار الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية للمستهلكين



سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج شركة المسلح نحو 2000 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج شركة العربية نحو 1970 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج شركة النصر نحو 1970 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج شركة الوادي النيل نحو 1880 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج شركة المخصوص نحو 1920 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج شركة طرة نحو 1950 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج شركة حلوان نحو 1950 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج شركة السويدي نحو 2140 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج شركة الواحة نحو 3550 جنيه.

اقرأ المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية