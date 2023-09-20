سعر الدولار اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 فى البنوك المصرية

زاد البحث عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية، وذلك مع تأجيل مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري إلى الربع الأول من العام المقبل 2024، حيث تشهد العملة الأمريكية استقرارًا نسبيًا في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية

حالة من الاستقرار يشهدها سعر الدولار اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية، وذلك عقب إجراء مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري نحو بداية العام المقبل وإليكم أسعار الصرف وفقا للوحة التعاملات المالية وهى كما يلي:

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

بلغ الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وصلت قيمة العملة الأمريكية في بنك مصر إلى نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

يتداول البنك التجاري الدولي الدولار الأمريكي بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

استقر الدولار الأمريكي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس سجل الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية يتداول الدولار الأمريكي بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك قطر الوطني الأهلي QNB وصل الدولار إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد وصلت العملة الأمريكية إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك التنمية الصناعية يتداول الدولار الأمريكي بنحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

في المصرف العربي الدولي يسجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في بنك الاستثمار العربي وصل سعر تداول الدولار الأمريكي إلى نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في ميد بنك سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في بنك بلوم مصر وصل الدولار الأمريكي إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

اقرأ المزيد

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 1445